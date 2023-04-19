Индия и Россия ведут «предварительные переговоры» о новом двустороннем инвестиционном договоре (ДИД), который необходим для повышения доверия инвесторов. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи в рамках бизнес-диалога с участием заместителя председателя правительства — министром промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Как сообщает издание The Economic Times, глава МИД Индии назвал отношения между Индией и Россией одними из «самых устойчивых» в современном мире.

Фото из интернета. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар с заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым в Нью-Дели.

Заместитель председателя правительства РФ посетил Индию 17-18 апреля в качестве сопредседателя 24-й Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК).

Субраманьям Джайшанкар заявил, что, несмотря на то что переговоры по соглашению о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом были прерваны пандемией, он будет добиваться прогресса в данном вопросе, поскольку это будет иметь реальное значение для торговых отношений.

Глава МИД Индии также призвал решить проблему растущего торгового дисбаланса, принимая во внимание тот факт, что объем двусторонней торговли между Индией и Россией по итогам 12 месяцев 2022-2023 финансового года вырос до $46 миллиардов и ожидается, что он будет продолжать расти.

Говоря об экономическом сотрудничестве в стратегическом контексте, Субраманьям Джайшанкар отметил, что партнерство России и Индии сегодня является предметом внимания не потому, что оно изменилось, а потому, что оно не менялось.

«Действительно, в современную эпоху это были одни из самых устойчивых отношений в мире. Но этого самого по себе недостаточно. Мы разделяем приверженность многополярному миру. А это также означает многополярную Азию. Сегодня Россия гораздо больше смотрит в сторону Азии, что является переоценкой ее традиционного фокуса. Для Индии это может означать расширение нашего взаимодействия, которое чрезмерно зависело от триады военного, ядерного и космического сотрудничества», — сказал Джайшанкар.

Торговые связи между Индией и Россией расширяются, несмотря на растущее недовольство западных держав продолжающимся экономическим взаимодействием Нью-Дели с Москвой.

Фото из интернета

«Особое значение придаем вопросам взаимного доступа продукции на рынки наших стран. Вместе с Евразийской экономической комиссией мы рассчитываем активизировать переговоры с Индией по заключению соглашения о свободной торговле», — сказал заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на встрече с деловыми кругами России и Индии.

Он отметил, что материалы и оборудование для строительства дорог, химическая и фармацевтическая продукция пользуются спросом в России, и он уверен, «что это создаст возможности для индийских компаний увеличить свои поставки в Россию».

«МПК — это уникальный механизм для комплексного обсуждения актуальных вопросов российско-индийской повестки дня с участием профильных ведомств и организаций двух стран. Речь идет не только о торгово-экономических отношениях, но и о гуманитарных направлениях взаимодействия, таких как образование и культура», — сказал вице-премьер РФ.

Мантуров также заявил, что Россия рассмотрит возможность расширения использования «национальных валют и валют дружественных стран».

Как отмечается, Нью-Дели также ведет переговоры о зоне свободной торговли с Великобританией, Европейским союзом и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Как сообщило агентство Reuters в ноябре, Россия направила Индии список из более чем 500 товаров для их потенциальной поставки, включая запчасти для автомобилей, самолетов и поездов. Между тем Нью-Дели открыто не критикует действия России в Украине и призывает к мирному разрешению конфликта путем диалога.

За год объемы двусторонней торговли между Россией и Индией значительно увеличились. Россия, традиционно являющаяся главным поставщиком военной техники для Индии, в прошлом месяце обогнала Ирак и стала главным поставщиком сырой нефти в республику.

Усилия России по улучшению торговли с Индией являются частью ее стратегии, направленной на то, чтобы помочь избежать воздействия западных санкций за счет расширения торговли с азиатскими гигантами, включая Китай.