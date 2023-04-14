Собрали для вас фильмы для выходных и еще кое-какие развлечения

Чем заняться в выходные?

Да всем подряд! Начать бегать по утрам, вытащить с балкона велосипед, устроить генеральную уборку. А на «Яндекс Музыке» найдется для всего этого саундтрек — в подборке весенних солнечных плейлистов. Там есть и легкое жизнерадостное инди, и танцевальные хиты для бессонных веселых ночей, и душевное ретро, и даже немного хардкора для заряда бодрости. Осталось только включить и кайфовать.

Слушайте бесплатно любимую музыку на «Яндекс Музыке», смотрите лучшие фильмы и сериалы на «КиноПоиске», читайте интересную литературу на «Букмейте» и катайтесь на такси со скидкой 10 процентов, да еще в комфорте, с «Яндекс Go». Просто подключите любой из тарифов новой линейки «Переходи на О!» и получите 90 дней бесплатной подписки «Яндекс Плюс»*.

Для КИНОвечера выберите новый сериал, легкую комедию или даже триллер, если хотите взбодриться. Например...

Помните такой сериал мексиканский «Богатые тоже плачут»? Мир замирал, когда новая серия выходила в эфир. Так вот. Вышел ремейк этого сериала! Или вдруг вам понравится панк-сказка о легендарной музыкальной группе «Король и Шут»? Это культовая группа, вокруг которой всегда было множество легенд.

Про любовь

Какая из этих парочек ваша любимая? «Офис», «Бойфренд из будущего», «Ла-Ла Ленд», «Новый Человек-паук», «Кейт и Лео», «Один день», «Искупление», «Спеши любить», «Доктор Кто», «Нормальные люди».

Смотреть, бояться!

Собрали в одном списке ваши любимые зубодробительные триллеры, каждый из них от первой до последней сцены держит в напряжении. Весь список смотрели? «Ключ от всех дверей», «Тело», «Игра», «Остров проклятых», «Другие», «Невидимый гость», «Черный ящик», «Под покровом ночи», «Воспоминания об убийстве», «Охотники за разумом».

Комиксы! Теперь и они в «Букмейте»

Около тысячи произведений от BUBBLE Comics, АСТ, «Эксмо», Alpaca, No Kidding Press, «Лайвбук», CLEVER и других издательств. А будет еще больше! Все и для всех — от культовых «Пацанов» до познавательного Sapiens Харари. Все комиксы в высоком качестве, можно увеличивать масштаб и рассматривать детали на любом устройстве. Чтобы комиксы стали доступны, просто обновите приложение «Букмейт».

Активировать подписку «Яндекс Плюс» можно командой *090# или в приложении «Мой О!». Выбрать свой тариф можно тут: perehodi.o.kg.

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