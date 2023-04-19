«Сделаем дом чище». В Бишкеке запустили проект раздельного сбора мусора

Бренд молочных продуктов «Веселый молочник», сеть магазинов Globus и приложение Tazar App запустили в Бишкеке экологическую инициативу «Сделаем наш дом чище».

Акция стартовала в апреле. Проект создан для того, чтобы упаковка и бумажные отходы проходили вторичное использование. Вместе с этим жителей столицы Кыргызстана будут поощрять к развитию экономики замкнутого цикла. Сданные в переработку отходы, например, очищенная и помытая упаковка, могут снова послужить сырьем для производства новых предметов вместо того, чтобы закончить жизнь на свалке.

Инициаторы хотят привить бишкекчанам привычку сортировать бытовой мусор и приносить его в пункты приема.

Ничего сложного для этого не требуется. Нужно всего лишь приносить вторсырье в специальные пункты, расположенные в 12 магазинах Globus в Бишкеке. Брендированные баки располагаются возле магазинов и имеют четкие инструкции по правильной сортировке. Хотите, чтобы вторсырье забрали прямо из дома? Тогда используйте приложение Tazar App.

Но и это еще не все. Участвуя в проекте, жители столицы не только вносят свой вклад в улучшение экологии, но и имеют возможность получить за это призы. Для этого нужно опубликовать фото в сторис и отметить @bishkeksut, @tazar.app и @globuskg. Каждую неделю на странице @bishkeksut будут выбирать победителей в прямом эфире.

В рамках проекта на переработку принимают пластик, макулатуру, стеклянную тару, жестяные и алюминиевые банки. Все сданные в пункты или через приложение отходы повторно перебираются на станциях, а затем направляют на переработку на металлопрокатный завод «Фрунзе», завод «Алтын Ажыдаар», «Кара-Балтинский стекольный завод» и другие предприятия, которые производят ПЭТ флекс, синтепон, трубы и упаковочные коробки.

Проект «Сделаем наш дом чище» позволит не только сократить объем мусора на полигонах, но и получить вторичное сырье для производства полезных в быту изделий. Акция продлится до 25 июня. Партнеры планируют собрать более 4-5 тонн вторсырья.

Сеть Globus — одна из крупнейших торговых сетей в Кыргызстане, которая входит в группу компаний «Умай Групп». Фирма всегда стремится внести свой вклад в улучшение экологии республики и разумное потребление. Например, уже сейчас в магазинах сети установлены специальные машины, которые прессуют бумагу и картон для отправки на дальнейшую переработку. Сотрудники «Умай Групп» активно участвуют в субботниках по всей стране.

«Веселый молочник» — бренд молочных продуктов компании PepsiCo. В 2021 году PepsiCo приняла стратегию PepsiCo Positive (pep+) и начала глобальную трансформацию бизнеса и изменение всех процессов — от ответственной закупки сырья, более экологичного производства до вовлечения потребителей и поощрения выбора более полезных для людей и планеты продуктов питания. Фирма поставила перед собой амбициозную цель — к 2040-му стать полностью углеродно-нейтральной, в том числе за счет сокращения использования первичного пластика, развития новых бизнес-моделей, предполагающих отказ от одноразовой пластиковой упаковки, а также кооперации с партнерами в развитии экономики замкнутого цикла.

В рамках проекта бренд «Веселый молочник» направит 50 сомов с каждого килограмма собранного сырья на уборку выбранной на сайте акции территории.

Tazar App — мобильное приложение, которое поддерживает жителей Кыргызстана в стремлении сокращать количество отходов, отправляемых на полигоны. Оно включает не только мобильную карту с пунктами приема вторсырья, но и возможность заказа вывоза отходов из дома и обучающий гид по правильной сортировке. Приложение также позволяет копить баллы за его активное использование и обменивать их на товары или услуги партнеров Tazar. Оно доступно для скачивания на всех удобных платформах для приложений.