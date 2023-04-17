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Бизнес

Бывшего мэра Балыкчи Алмаза Мамбетова не привлекли к ответственности

Экс-мэр Балыкчи Алмаз Мамбетов не привлечен к уголовной ответственности. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что по строительству базара в Балыкчи, установке видеонаблюдения, строительству детского сада и другим фактам в отношении должностных лиц муниципалитета было возбуждено три уголовных дела.

«Расследование одного дела уже завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Два уголовных дела на стадии расследования. По факту строительства базара в Балыкчи был задержан вице-мэр А.А. В ходе следствия материальный ущерб в размере 1 миллиона 340 тысяч сомов был полностью возмещен. Бывший мэр города Алмаз Мамбетов не был привлечен к уголовной ответственности», — проинформировали редакцию.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщала о расследовании четырех уголовных дел в отношении Алмаза Мамбетова. Дела по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР возбуждены в период, когда он занимал должность мэра Балыкчи. Фигурантами уголовного дела, помимо градоначальника, проходят и другие должностные лица мэрии. Алмаз Мамбетов занимал должность градоначальника с 2014 по 2019 год.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/263280/
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