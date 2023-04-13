Рост 517 процентов! MEGA динамично расширяет покрытие сети

В преддверии 17-летия компании MEGA государственный оператор связи представил итоги технического развития сети за 2022-й. Согласно данным ЗАО «Альфа Телеком», за отчетный период фирма построила рекордное за последние пять лет количество новых базовых станций, а также модернизировала введенные ранее в эксплуатацию.

«Сотрудники MEGA провели беспрецедентную работу по развитию и оптимизации сети, — отметил генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Нурлан Мамытов. — При поддержке Министерства цифрового развития Кыргызской Республики мы начали работу над интенсивным расширением зоны покрытия сети, поскольку четко понимаем, что эти меры приведут к увеличению числа абонентов, выбирающих компанию MEGA».

Стремительную динамику техразвития MEGA доказывает статистика.

Всего по стране с 2018 по 2022 год компания построила 520 базовых станций, 40 процентов из которых оператор ввел в эксплуатацию в прошлом году. По сравнению с 2018-м рост в 2022 году составил 517 процентов, с 2021-м — 258 процентов.





«По итогам ежегодного общего собрания акционеров Минцифры поддержало инициативу MEGA о дополнительном финансировании строительства базовых станций, в особенности в труднодоступных районах Кыргызстана, согласившись со стратегией интенсивного развития сети, — подчеркнул Нурлан Мамытов. — В 2023-м мы намерены сохранить высокие темпы техразвития и ввести в эксплуатацию не менее 200 новых базовых станций».

Уверенные шаги к достижению поставленной на текущий год стратегической цели уже сделаны. С вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования в январе доступ к связи 3G и 4G получили абоненты MEGA, проживающие в 32 населенных пунктах Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей.

Вместе с тем в феврале-марте 2023-го специалистами MEGA были проведены работы по активному развитию сетей 2G/3G/4G и усилению покрытия в семи областях республики.

Модернизация базовых станций MEGA в Бишкеке, Джалал-Абаде, Канте, Кара-Суу, Кызыл-Кие, Майлуу-Суу, Токмаке, Чолпон-Ате и пгт Шамалды-Сай существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих селах также было повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

Ак-Татыр, Говсувар, Кызыл-Жол, Мин-Булак, Мин-Орук, Таштумшук, Уч-Дебе Баткенской области;

Ак-Коргон, Ала-Бука, Дукур, Жаны-Абад, Жаны-Шаар, Кош-Коргон, Кум, Чек Джалал-Абадской области;

Ак-Терек, Кара-Ой, Кичи-Жаргылчак Иссык-Кульской области;

Алчалы, Арап, Борбаш, Гюльстан, Дароот-Коргон, Камыр-Суу, Кыргыз-Ата, Мурдаш, Согонду Ошской области;

Кызыл-Адыр Таласской области;

Бурана, Виноградное, Ден-Арык, Жайыл, Калдык, Нижняя Серафимовка, Сары-Джон Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G в Балыкчи, Бишкеке, Джалал-Абаде, Кызыл-Кие, Майлуу-Суу, Оше, Токмаке, пгт Каджи-Сай, а также в селах:

Ак-Татыр, Говсувар, Кызыл-Жол, Мин-Булак, Мин-Орук, Таштумшук, Уч-Дебе Баткенской области;

Ажек, Ак-Коргон, Ала-Бука, Баястан, Жаны-Шаар, Кош-Коргон Джалал-Абадской области;

Ак-Терек, Кичи-Жаргылчак Иссык-Кульской области;

Алчалы, Борбаш, Камыр-Суу, Мурдаш, Согонду Ошской области;

Чон-Кара-Буура Таласской области;

Мраморное, Новопавловка, Сары-Джон, Чолпон Чуйской области.

Модернизированы станции стандарта 2G в Базар-Коргоне, Бишкеке, Джалал-Абаде, Кызыл-Кие, Майлуу-Суу, Нарыне, Оше, Токмаке, а также в селах:

Ак-Татыр, Говсувар, Мин-Орук, Таштумшук, Уч-Дебе Баткенской области;

Ажек, Ак-Коргон, Ала-Бука, Жаны-Шаар, Кажар, Кашкалак, Келте, Кош-Коргон, Тойчубек-Чек Джалал-Абадской области;

Алчалы, Борбаш, Камыр-Суу, Кашгар-Кыштак, Кош-Коргон, Мурдаш, Согонду Ошской области;

Арал Ближний, Арал Дальний, Достук, Кара-Дебе, Кара-Жыгач, Кичи-Кемин, Кош-Коргон, Ленинское, Милянфан, Рот-Фронт, Садовое, Саз, Сары-Джон, Советское, Чолпон Чуйской области.

Кроме того, в феврале-марте введено в эксплуатацию новое оборудование 4G в селах Ажек Джалал-Абадской области, Долон, Каджи-Саз, Коргонду-Булак, Корумду, Мин-Булак, Тогуз-Булак, Чон-Таш Иссык-Кульской области и Арпа-Тектир Чуйской области.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в селах Каджи-Саз, Коргонду-Булак Иссык-Кульской области, Балбал, Козучак Таласской области и Садовом Чуйской области.

Станции стандарта 2G ввели в эксплуатацию в селах Каджи-Саз, Коргонду-Булак Иссык-Кульской области и Арпа-Тектир Чуйской области.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия.

MEGA — выбирая лучшее!

ЗАО «Альфа Телеком», лицензии ГАС КР № 14-1133, 15-1446, 16-0090, 18-0261, 18-0303, 18-0326, 21-0455, 21-0456, 21-0488, 21-0493.