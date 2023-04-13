Не хватает на посевную? Где фермеру получить выгодный и качественный кредит

В Кыргызстане в самом разгаре весенние полевые работы. На счету каждый день и час. Но что делать, если собственных финансов не хватает? Многие намерены взять кредит.

ОАО «Оптима Банк» запустило специальную акцию по агрокредитам.

Его специалисты рассказали 24.kg, как взять такой заем выгодно и что стоит учесть.

1 Почему стоит идти именно в «Оптима Банк»? Наш банк специально разработал программу кредитования сельскохозяйственного сектора. Она учитывает особенности этой сферы и все подводные камни. Это не стандартная программа с одинаковыми условиями для всех. Кроме базовых условий, банк всегда готов поддержать аграриев и создать для них отдельные условия. Например, расчет эффективной процентной ставки по кредиту ведется индивидуально.

2 На что можно взять кредит? Агрокредиты выдаются на следующие цели: приобретение семян, удобрений, средств защиты (растений и животных) и кормов, ГСМ для сельскохозяйственных нужд;

приобретение животных, птиц, саженцев, пчелиных семей и ульев;

приобретение и ремонт сельхозтехники и оборудования;

приобретение, строительство и ремонт недвижимости для осуществления сельскохозяйственной деятельности;

оплата работ для сельскохозяйственных нужд и другие.

3 В чем плюсы программы? Чтобы получить агрокредит в «Оптима Банке», не надо составлять никаких финансовых документов, отчетов, бизнес-планов. Все документы подготовит кредитный эксперт. Главный плюс — кредит оформляют в кратчайшие сроки (от трех дней). Сделано это именно потому, что в «Оптима Банке» понимают, как важно для фермеров время. Банк работает с клиентами напрямую, без посредников. Поэтому у вас точно не будет никаких дополнительных услуг, которые не указаны в договоре.

4 Каковы условия акции? Сейчас действует акция — агрокредиты можно оформить по ставке от 19 процентов годовых. Срок зависит от суммы займа: до 300 тысяч сомов — до 24 месяцев;

от 300 тысяч до 1 миллиона сомов — до 36 месяцев;

свыше 1 миллиона сомов — до 24 месяцев. Эффективная годовая процентная ставка составляет 21,12 процента.

5 Если я не знаю, какую сумму лучше взять Кредитные эксперты банка всегда помогут, ведь обслуживание на высшем уровне — одна из его фишек. Будьте уверены, что они максимально подробно изучат ваш случай, учтут все возможности и пожелания. Для каждого клиента подбирается такой вариант, который будет способствовать развитию его бизнеса в животноводстве или растениеводстве.

6 Можно выбрать специальный график погашения? Да. В этой линейке кредитов предусмотрен гибкий график погашения. Он составляется с учетом особенностей сельскохозяйственной деятельности. Также предусмотрена отсрочка по выплатам основных сумм — до шести месяцев.

7 Есть ли ограничения по залогу? «Оптима Банк» принимает все виды залогового обеспечения. Это может быть оборудование, сельхозтехника, движимое и личное имущество, автотранспорт, недвижимость, поручительство.

8 Сколько продлится акция? Льготные ставки по агрокредитам будут действовать до 1 мая 2023 года. Поэтому торопитесь. Еще есть время получить заем по специальным условиям. Тем более что идти куда-то специально не надо. Заявку на получение кредита можно оформить во всех отделениях банка.

9 Где гарантия, что меня не обманут? «Оптима Банк» является одним из самых надежных, крупнейших, динамично развивающихся и финансово устойчивых системообразующих банков Кыргызстана. Он всегда исполняет все обязательства перед клиентами и работает для их роста и развития. «Оптима Банк» — быстро, выгодно, удобно!

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