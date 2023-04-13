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Бизнес

Не хватает на посевную? Где фермеру получить выгодный и качественный кредит

В Кыргызстане в самом разгаре весенние полевые работы. На счету каждый день и час. Но что делать, если собственных финансов не хватает? Многие намерены взять кредит.

ОАО «Оптима Банк» запустило специальную акцию по агрокредитам.

Его специалисты рассказали 24.kg, как взять такой заем выгодно и что стоит учесть.

1

Почему стоит идти именно в «Оптима Банк»?

Наш банк специально разработал программу кредитования сельскохозяйственного сектора. Она учитывает особенности этой сферы и все подводные камни.

Это не стандартная программа с одинаковыми условиями для всех. Кроме базовых условий, банк всегда готов поддержать аграриев и создать для них отдельные условия. Например, расчет эффективной процентной ставки по кредиту ведется индивидуально.

2

На что можно взять кредит?

Агрокредиты выдаются на следующие цели:

  • приобретение семян, удобрений, средств защиты (растений и животных) и кормов, ГСМ для сельскохозяйственных нужд;
  • приобретение животных, птиц, саженцев, пчелиных семей и ульев;
  • приобретение и ремонт сельхозтехники и оборудования;
  • приобретение, строительство и ремонт недвижимости для осуществления сельскохозяйственной деятельности;
  • оплата работ для сельскохозяйственных нужд и другие.
3

В чем плюсы программы?

Чтобы получить агрокредит в «Оптима Банке», не надо составлять никаких финансовых документов, отчетов, бизнес-планов. Все документы подготовит кредитный эксперт.

Главный плюс — кредит оформляют в кратчайшие сроки (от трех дней).

Сделано это именно потому, что в «Оптима Банке» понимают, как важно для фермеров время. Банк работает с клиентами напрямую, без посредников. Поэтому у вас точно не будет никаких дополнительных услуг, которые не указаны в договоре.

4

Каковы условия акции?

Сейчас действует акция — агрокредиты можно оформить по ставке от 19 процентов годовых.

Срок зависит от суммы займа:

  • до 300 тысяч сомов — до 24 месяцев;
  • от 300 тысяч до 1 миллиона сомов — до 36 месяцев;
  • свыше 1 миллиона сомов — до 24 месяцев.

Эффективная годовая процентная ставка составляет 21,12 процента.

5

Если я не знаю, какую сумму лучше взять

Кредитные эксперты банка всегда помогут, ведь обслуживание на высшем уровне — одна из его фишек. Будьте уверены, что они максимально подробно изучат ваш случай, учтут все возможности и пожелания. Для каждого клиента подбирается такой вариант, который будет способствовать развитию его бизнеса в животноводстве или растениеводстве.

6

Можно выбрать специальный график погашения?

Да. В этой линейке кредитов предусмотрен гибкий график погашения. Он составляется с учетом особенностей сельскохозяйственной деятельности. Также предусмотрена отсрочка по выплатам основных сумм — до шести месяцев.

7

Есть ли ограничения по залогу?

«Оптима Банк» принимает все виды залогового обеспечения. Это может быть оборудование, сельхозтехника, движимое и личное имущество, автотранспорт, недвижимость, поручительство.

8

Сколько продлится акция?

Льготные ставки по агрокредитам будут действовать до 1 мая 2023 года. Поэтому торопитесь. Еще есть время получить заем по специальным условиям. Тем более что идти куда-то специально не надо. Заявку на получение кредита можно оформить во всех отделениях банка.

9

Где гарантия, что меня не обманут?

«Оптима Банк» является одним из самых надежных, крупнейших, динамично развивающихся и финансово устойчивых системообразующих банков Кыргызстана. Он всегда исполняет все обязательства перед клиентами и работает для их роста и развития.

«Оптима Банк» — быстро, выгодно, удобно!

 Лицензия № 018 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/263127/
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