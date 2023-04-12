13:37
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Бизнес

Заместитель председателя кабмина КР Бакыт Торобаев посетил ОАО «РСК Банк»

Сегодня заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Эргешевич Торобаев посетил ОАО «РСК Банк» для обсуждения вопросов дальнейшей реализации государственных программ по кредитованию сельского хозяйства, агропромышленного сектора и зеленого финансирования.

Во встрече с Б.Торобаевым приняли участие совет директоров «РСК Банка» во главе с председателем Д.С. Эрмеевым, правление банка во главе с председателем У.М. Ногаевым и руководители структурных подразделений.

В ходе совещания обсудили деятельность банка в вопросах обеспечения продовольственной безопасности, кредитования агропромышленного сектора и в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Бакыт Торобаев отметил, что поддержка сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является одной из важных задач кабинета министров Кыргызстана, и поручил руководству банка продолжить работу в данном направлении.

На обсуждении также был поднят вопрос одной из самых потенциально важных для республики сфер — ВИЭ. Уланбек Ногаев заметил, что «РСК Банк» на данный момент проводит работу по разработке зеленого кредитования и лизинга.

По итогам встречи банком полностью поддержаны инициативы заместителя председателя кабинета министров КР Бакыта Торобаева по дальнейшей работе в области сельского хозяйства, развития перерабатывающей промышленности, лизинга и обеспечения доступа населения к финансовым услугам.

www.rsk.kg
Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/263111/
просмотров: 4994
Версия для печати
Материалы по теме
«РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
«РСК Банк» № 1 — лучшая госкомпания по итогам 2023 года
ОАО «РСК Банк» представляет услугу «Банковское сопровождение контрактов»
Кредит на газификацию под 8 и 12 процентов от «РСК Банка»
В Грузию с «РСК Банком»! Участвуй в акции!
Коммерческий транспорт по исламским принципам от «РСК Банка»
Техника и оборудование в лизинг от «РСК Банка»
«РСК Банк»: Бесплатные переводы на карты Visa и MasterCard по всему миру
«РСК Банк» — первый банк Кыргызстана в WSBI
Онлайн-оплата услуг Министерства юстиции в МБ RSK24 от «РСК Банка»
Популярные новости
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
15 февраля, четверг
13:24
В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельны...
13:23
Безопасный город. Депутат требует освободить от штрафов кареты скорой помощи
13:14
ГКНБ и МВД призывают бизнес не платить дань криминалу и сообщать о таких фактах
13:02
Учителей с низкой квалификацией в школах Кыргызстана не ждут
12:42
Смерть девочки в стоматологии. Депутат недоволен результатами экспертиз