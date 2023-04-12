Заместитель председателя кабмина КР Бакыт Торобаев посетил ОАО «РСК Банк»

Сегодня заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Эргешевич Торобаев посетил ОАО «РСК Банк» для обсуждения вопросов дальнейшей реализации государственных программ по кредитованию сельского хозяйства, агропромышленного сектора и зеленого финансирования.

Во встрече с Б.Торобаевым приняли участие совет директоров «РСК Банка» во главе с председателем Д.С. Эрмеевым, правление банка во главе с председателем У.М. Ногаевым и руководители структурных подразделений.

В ходе совещания обсудили деятельность банка в вопросах обеспечения продовольственной безопасности, кредитования агропромышленного сектора и в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Бакыт Торобаев отметил, что поддержка сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является одной из важных задач кабинета министров Кыргызстана, и поручил руководству банка продолжить работу в данном направлении.

На обсуждении также был поднят вопрос одной из самых потенциально важных для республики сфер — ВИЭ. Уланбек Ногаев заметил, что «РСК Банк» на данный момент проводит работу по разработке зеленого кредитования и лизинга.

По итогам встречи банком полностью поддержаны инициативы заместителя председателя кабинета министров КР Бакыта Торобаева по дальнейшей работе в области сельского хозяйства, развития перерабатывающей промышленности, лизинга и обеспечения доступа населения к финансовым услугам.

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