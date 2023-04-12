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Бизнес

«Яндекс Go» запустил в Кыргызстане страхование во время поездок

В Кыргызстане теперь действует программа страхования жизни и здоровья пользователей и водителей во время поездок через сервис «Яндекс Go». Сумма страхового возмещения — до 800 тысяч сомов. На эту сумму на время поездки застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир.

«Хотя закон не обязывает онлайн-сервисы страховать поездки, нам важно, чтобы все поездки были застрахованы дополнительно и бесплатно. Со страховой компанией мы специально разработали такую программу, так как никто до этого из сервисов в стране не делал подобное. И теперь она действует для заказов сервиса за наш счет во всех городах присутствия в Кыргызстане», — говорит руководитель «Яндекс Go» в Кыргызстане Тилек Сулайманов.

Программа страхования полностью бесплатна для пользователей и водителей — все расходы на поддержку программы берет на себя сервис.

Страховка автоматически распространяется на все поездки, заказанные через сервис «Яндекс Go». Она активируется, как только водитель подтверждает начало поездки, и заканчивается, когда завершается поездка. Страховые выплаты обеспечиваются как при незначительном, так и при более крупном ущербе.

В случае ДТП пассажирам и водителям необходимо через приложение обратиться в службу поддержки «Яндекс Go». Они получат контакты компании, застраховавшей поездку, и подробные инструкции о том, что нужно делать.

Страхование поездок действует в городах присутствия сервиса: Бишкеке, Оше, Караколе, Джалал-Абаде, Токмаке, Кара-Балте.

Узнать подробнее о программе можно на сайте: версия на кыргызском языке, версия на русском языке.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/263080/
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