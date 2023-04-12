Под управлением Минцифры доходы компании MEGA выросли до 6,5 миллиарда сомов

Считанные дни остаются до 17-летия государственного оператора связи MEGA. Датой основания компании принято считать 28 апреля 2006 года — именно в этот день в Кыргызстане состоялся официальный запуск MEGA-сети в коммерческую эксплуатацию.

День рождения ЗАО «Альфа Телеком» традиционно служит отличным поводом для подведения итогов года, оценки развития предприятия и обозначения целей. Тем более что оснований для гордости у компании, 100 процентов акций которой с мая 2022 года принадлежит государству в лице единственного акционера — Министерства цифрового развития Кыргызской Республики, немало.

С переходом под управление Минцифры MEGA увеличила уставный капитал до 8,7 миллиарда сомов и утвердила с акционером сбалансированную дивидендную политику, направленную на интенсивное развитие. Также за 2022 год оператор MEGA увеличил выручку, чистую прибыль и нарастил выплаты в бюджет страны, доказав, что государство может быть эффективным менеджером.

Взять в качестве примера хотя бы данные по доходам компании: по итогам 2022 года MEGA нарастила этот показатель до 6,523 миллиарда сомов при плане в 6,298 миллиарда. При этом за 2021 год выручка компании составила 5,841 миллиарда сомов. Росту способствовали интенсивное развитие сети (за 12 месяцев построено 212 новых базовых станций), запуск линейки тарифов «Элдики + MEGA TV», расширение функционала приложения MEGA Pay, а также открытие новых центров продаж и обслуживания по всей республике.

Компания MEGA также продемонстрировала увеличение чистой прибыли: при плане в 1,504 миллиарда сомов государственный оператор в 2022 году нарастил этот показатель до 1,574 миллиарда сомов. Вместе с тем по итогам 2021 года оператор показал 1,503 миллиарда чистой прибыли.

Подтверждая статус одного из крупнейших налогоплательщиков КР, в 2022 году MEGA перечислила в бюджет республики почти 2,6 миллиарда сомов.

Из них 1,044 миллиарда сомов были выплачены в виде налогов, 826 миллионов сомов — в качестве дивидендов за 2021 год, 412 миллионов компания перечислила в Соцфонд, 168 миллионов — Госагентству связи КР и 124 миллиона сомов — по линии ГТС КР. Для сравнения, по итогам 2021 года эти показатели составляли: 898 миллионов сомов — в виде налогов, 394 миллиона сомов — дивиденды за 2020 год, 257 миллионов сомов — выплаты в Соцфонд, 148 миллионов сомов — отчисления по линии ГТС КР.

Этих результатов ЗАО «Альфа Телеком» удалось добиться благодаря доверию 3 миллионов абонентов. Сделав свой выбор в пользу оператора MEGA, кыргызстанцы обеспечили бюджетные поступления с каждого заработанного сома. Средства, в свою очередь, пошли на выплату пенсий и пособий, зарплат учителям, врачам, военнослужащим, работникам сферы культуры и другое.

Что касается стратегических целей на 2023 год, то они были четко обозначены генеральным директором ЗАО «Альфа Телеком» Нурланом Мамытовым и Министерством цифрового развития в ходе ежегодного общего собрания акционеров.

До конца текущего года MEGA ставит задачи по увеличению активной абонентской базы, созданию условий для привлечения крупных инвестиций, росту выручки компании на 15 процентов, а также строительству порядка 200 базовых станций.

Вместе с тем MEGA продолжит повышать качество связи и скорость интернета, модернизировать техническую инфраструктуру и масштабировать сеть дистрибуции. 2023 год государственный оператор также посвятит внедрению финтех-услуг, развитию приложения MEGA Pay, разработке собственных платформ для автоматизации бизнес-процессов и увеличению до 20 процентов доли компании MEGA в уставном капитале «Евразийского сберегательного банка».