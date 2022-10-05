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Бизнес

В Кыргызстане запущен новый отечественный сервис по поиску работы вместо job.kg

Как сообщается на главной странице популярного сайта job.kg, портал перестал работать с октября 2022 года. Чтобы не оставить соотечественников без удобного и практичного сервиса, предприниматели Бишкека создали новый сайт для поиска работы newjob.kg.

Из того же объявления на job.kg следует, что компанию поглотил российский гигант — Headhunter. После этого события других крупных игроков на рынке поиска работы не осталось.

Новый сервис NEWJOB.KG готов побороться за долю на отечественном рынке труда, предоставив жителям Кыргызстана возможность выбирать между местной компанией и иностранной.

«Мы старались успеть создать сервис к октябрю, поэтому на сайте newjob.kg соискатели уже могут размещать резюме — они будут доступны компаниям-работодателям. А в ближайшее время и организации смогут добавлять свои вакансии», — говорят представители NEWJOB.KG.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/247049/
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