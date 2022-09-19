«Банк КЫРГЫЗСТАН» доставил в Баткен три фуры продовольствия на 3 миллиона сомов

«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» доставил три фуры продуктов питания пострадавшим жителям Баткенской области.

Банк закупил гуманитарную помощь на сумму 3 миллиона сомов и оказал поддержку, необходимую жителям приграничных сел, которые были вынуждены бежать из своих домов.

Было закуплено и доставлено 3 тысячи 544 килограмма макарон, 8 тысяч килограмм муки, 3 тысячи 300 литров растительного масла, 495 килограммов сгущенного молока, 50 килограммов чая и 500 килограммов соли.

Кроме того, в MBANK появился сервис «Помощь Баткену», где пользователи с легкостью могут перечислять на единый счет для помощи Баткенской области.

Стоить отметить также, что сотрудники банка по личной инициативе решили оказать поддержку пострадавшим и собрали более 100 тысяч сомов. Все собранные средства были перечислены на государственный единый счет.

Баткен, мы с тобой!