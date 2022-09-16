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Бизнес

Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» открыл новый IT-центр

На этой неделе состоялось открытие нового IT-центра коммерческого банка «КЫРГЫЗСТАН» на территории «Технопарка».

На церемонии открытия присутствовал топ-менеджмент банка во главе с председателем правления Жаркынбеком Жумабаевичем Сагындыковым.

Основными целями создания IT-центра стали дальнейшая digital-трансформация, расширение IT- команды, новые подходы в создании цифровых продуктов и создание лучших условий для сотрудников банка.

IT-специалисты провели экскурсию по новому офису, в котором будут трудиться десятки специалистов в области информационных технологий и продуктового менеджмента. В IT-центре сотрудники банка будут работать над развитием различных цифровых проектов и продуктов, главным из которых является мобильное приложение MBANK, который является лидером среди приложений мобильного банкинга на рынке Кыргызстана.

IT-центр будет состоять из продуктовых гибридных команд, для которых созданы условия для наиболее эффективной работы и коммуникации. Это дает возможность резидентам придумывать смелые решения и претворять их в жизнь.

Помимо специалистов IT-направлений, здесь расположатся специалисты контакт-центра и другие команды, которые тесно взаимодействуют друг с другом.

IT-центр — это один из первых шагов в создании цифрового банка, а также основа для создания инновационных удобных продуктов и экосистемы, которые позволят упростить и облегчить жизнь клиентов!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/245204/
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