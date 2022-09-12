Больше тысячи бишкекчан подписались против передачи парка «Асанбай» на 25 лет

В Бишкеке продолжается сбор подписей против передачи парка «Асанбай» на 25 лет. Об этом рассказали представители оргкомитета, который был создан из числа местных жителей для защиты зеленого уголка столицы.

По их данным, 10 сентября 2022 года на территории парка 125-летия Бишкека (официальное название парка «Асанбай») жители близлежащих микрорайонов и гости парка подписали петицию против его передачи на 25 лет в частные руки. Это сделали более 1 тысячи 200 горожан.

Как отметили в оргкомитете, ранее уже было собрано около 600 подписей. Сбор подписей против передачи парка на 25 лет продолжается.

Напомним, несмотря на определение Октябрьского районного суда от 7 июля этого года в отношении департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека не предпринимать никаких действий в отношении парка «Асанбай», ДУМИ провел конкурс с целью передачи территории зеленого уголка новому арендатору на 25 лет.

Передача общественной земли на 25 лет противозаконна. В пункте 2 статьи 78 Земельного кодекса КР четко написано, что земли в населенных пунктах даются на пользование сроком, не превышающим пять лет.

Кроме этого, как отмечают представители оргкомитета, есть также масса нарушений закона со стороны департамента мэрии касательно судьбы парка, и недоумевают, как муниципальный орган намерен передать землю в 4 гектара с зелеными насаждениями на 25 лет частному лицу.

В оргкомитете вопрошают: почему, когда в Бишкеке столько парков и скверов, которые нуждаются не то чтобы в улучшении, а в элементарном нормальном поливе, когда в северной, западной и восточной частях столицы, в новостройках дефицит зеленых уголков, им приглянулся успешно функционирующий, с обильной зеленью парк «Асанбай»?