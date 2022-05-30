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Бизнес

Адвокат: На митинг собственников жилья в «Карвене» выходила лишь одна женщина

На митинг собственников жилья «Карвен четыре сезона» к Генпрокуратуре вышла лишь одна собственница Эльмира Джузенова. Никто из других владельцев коттеджей ей таких полномочий не давал. Об этом 24.kg сообщила адвокат ОсОО «Карвен четыре сезона» Таалайгуль Токтакунова.

Отмечается, что на территории центра отдыха «Карвен четыре сезона» проживает 391 собственник, общая территория — больше 30 гектаров. По словам адвоката, остальные собравшиеся — это привлеченные со стороны студенты, а сегодняшние требования этой женщины — первый случай за 17 лет существования центра отдыха.

«Все взаимоотношения между владельцами жилья и администрацией центра отдыха больше 17 лет осуществляются по единому договору. Стоимость стандартная — 95 сомов за квадратный метр. Но в некоторых центрах отдыха оплата еще выше. Отмечу, что все платежи за услуги осуществляются через банк, бухгалтерия прозрачна. Эльмира Джузенова подписала договор, у нее в собственности коттедж в 117 квадратов. Однако она отказывается оплачивать услуги общего пользования. Просит также не охранять ее коттедж, не убирать территорию и за счет этого снизить оплату услуг общего пользования, — рассказала Таалайгуль Токтакунова.

Она отметила, что в стоимость обслуживания (95 сомов за квадратный метр) входят уборка всей территории и зеленого хозяйства, водоснабжение и полив газонов, плата за аренду пляжа в айыл окмоту, содержание охраны, пляжа и прилегающей территории, очистных сооружений, трансформаторного хозяйства, служб дежурных сантехников, электриков и другое.

«Если она (Эльмира Джузенова) хочет отказаться от этих услуг, то у нее есть выбор — продать свой коттедж и приобрести другой там, где не нужно платить за услуги. ОсОО «Карвен четыре сезона» регулярно проходит налоговые проверки и готово предоставить соответствующим органам любую информацию о своей экономической деятельности», — заключила адвокат.

Ранее сообщалось, что возле Генпрокуратуры проходил митинг собственников жилья в «Карвен четыре сезона» на Иссык-Куле.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/235197/
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