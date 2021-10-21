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Бизнес

В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»

В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования Кыргызстана: перспективы». Об этом сообщает пресс-служба «Кумтор Голд Компани».

По ее данным, инициатором выступил «Кумтор».

«Главной темой форума стало обсуждение комплексного обновления системы образования и науки в Кыргызстане. В мероприятии приняли участие представители образовательных и научных кругов Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Швейцарии, Великобритании и Германии», — говорится в сообщении.

По словам внешнего управляющего КГК Тенгиза Болтурука, в этом году началась новая эпоха не только для «Кумтора», но и для всего Кыргызстана.

«Отныне Кумтор — это национальное достояние республики. Компания будет активно содействовать развитию науки и образования. Уверен, что на примере «Кумтора» и у других отечественных компаний появится понимание того, насколько важно и взаимовыгодно взаимодействие науки, образования и бизнеса», — цитирует Тенгиза Болтурука пресс-служба.

«Интеграция науки, образования и бизнеса — это основа современной экономики. Практика, когда крупные предприятия активно взаимодействуют с научными учреждениями и инвестируют в сферу образования, давно работает в мире, однако для нашей страны это первый подобный опыт. В рамках форума состоялись выступления более 20 зарубежных и национальных спикеров. Была отмечена необходимость объединить интеллектуальный потенциал Кыргызстана, наших соотечественников, проживающих за рубежом, а также иностранных партнеров, для определения наиболее перспективных направлений в продвижении развития национального образования и науки», — отмечает пресс-служба.

По ее данным, президент Национальной академии наук КР Мурат Джуматаев уверен, что форум станет отправной точкой для серьезных проектов.

«В Академии наук есть предложения по технологиям добычи золота без использования цианидов и другие исследования. Раньше мы стучались в двери «Кумтора», но нас не подпускали, и то, что сегодня руководство «Кумтор Голд Компани» само предлагает и зовет нас, это что-то невероятное», — сказал Мурат Джуматаев.

В настоящее время в Кыргызстане идет работа по созданию национального холдинга, который охватит всю горнорудную промышленность страны. В рамках холдинга также планируется создание общественного фонда по развитию науки и образования. Его целью станет эффективное решение жизненно важных проблем страны путем проведения научных исследований и подготовки кадров на уровне передовых достижений науки, образования и практик в мире.

По итогам форума принята резолюция с призывом ко всем заинтересованным сторонам поддержать деятельность будущего фонда. Отдельно в документе выделен пункт о важности взаимодействия и создании условий для обучения детей и подростков из социально незащищенных слоев общества.

«Давно известно, что любые позитивные изменения в экономике начинаются с развития системы образования. Дети — это будущее, надежда любой страны. Создавая благоприятные условия для формирования личности ребенка, приобщая его к важным знаниям и высоким нравственным ценностям, мы вкладываем в развитие страны», — отметил Маниш Вахи, основатель и генеральный директор Budbeed Learning LLC, США.

«Участники форума выразили признательность внешнему управляющему КГК Тенгизу Болтуруку за инициативу, достойное проведение форума и оказываемую поддержку развитию образования и науки», — сообщает пресс-служба.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/211154/
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