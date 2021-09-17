Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела

Российские инвесторы Алексей Булаев и Сергей Остапенко, летом 2019 года открывшие в Бишкеке компанию по вывозу бытовых отходов, обратились к Садыру Жапарову с просьбой защитить их от беззакония. Предприниматели, вложившие немалые деньги в развитие Кыргызстана, по их словам, по итогу оказались обманутыми.

Фото из интернета. Мусоровозы Volvo, закупленные для Бишкека.

«Два года назад мы создали совместную кыргызско-российскую компанию «БишкекВторРесурс», чтобы заняться в Бишкеке вывозом бытовых отходов. Закупили 10 мусоровозов марки Volvo, заключили контракты. В общей сложности вложили в экономику Кыргызстана 500 тысяч евро. Директором фирмы назначили гражданина Кыргызстана Самата Сакбаева. Он без вложения собственных средств по условиям договора должен был вести хозяйственную работу», — говорится в обращении инвесторов.

Однако, по словам предпринимателей, вместо развития фирмы партнер по бизнесу начал вводить их в заблуждение.

«Под предлогом развития компании, Сакбаев запросил у нас $40 тысяч. Поучив деньги на свой личный счет, обналичил их и потратил на личные нужды. Когда это вскрылось, мы были вынуждены обратиться с заявлением в милицию. 11 июля в отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере», — говорят Булаев и Остапенко.

Выяснилось также что, будучи директором фирмы, Сакбаев присвоил 21 миллион сомов. Ущерб был установлен в ходе следствия и подтвержден заключением аудиторской проверки.

14 июля после первого допроса он попытался покинуть Кыргызстан, но его задержали на границе. Свердловский райсуд заключил фигуранта дела под стражу сроком на два месяца. Однако уже 10 сентября суд без каких-либо видимых причин отпустил подследственного из СИЗО под домашний арест. Инвесторы уверены, что в этом деле не обошлось без влиятельных покровителей.

«В дело вмешался председатель партии «Эмгек» Ырысбек Мааткабылов. Использовав свои связи, он помог Сакбаеву, о чем во время переговоров признался нам лично. Стоит напомнить, что Самат Сакбаев — член партии «Эмгек», отвечающий за экологический блок. На прошедших выборах он баллотировался в Бишкекский городской кенеш», — заявляют инвесторы.

Фото из интернета. Самат Сакбаев.

«Нам также стало известно, что весной Сакбаев и Мааткабылов создали компанию по управлению отходами ОсОО «Таза Кубат», по сути аналогичную ОсОО «БишкекВторРесурс». Учредителями стали сын Мааткабылова Алишер Ырысбек уулу и сам Сакбаев. Последний взял на себя роль директора. Мы считаем, что они вступили в сговор и Сакбаев целенаправленно вел нашу компанию к банкротству, вводя нас в заблуждение. Он накопил задолженность по налогам перед бюджетом, хотя уверял нас, что исправно их оплачивает. Он же похитил деньги с расчетных счетов и кассы», — говорят бизнесмены.

В своем обращении предприниматели просят главу государства взять дело под личный контроль.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, мы обращаемся к вам, как к гаранту Конституции. В сложившейся ситуации, столкнувшись с беззаконием, мы не видим иного выхода, кроме как просить помощи у вас. Мы опасаемся, что оставаясь на свободе, имея связи и покровительство, обманувший нас человек может повлиять на ход следствия и уйти от наказания. Просим вас не оставаться в стороне от проблем бизнес-сообщества, ведь вы и сами не раз заявляли о необходимости защиты тех, кто работает на благо Кыргызстана», — заключают Алексей Булаев и Сергей Остапенко.