Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане

Ждем болельщиков на стадионе!

В Кыргызстане со 2 по 7 сентября будет проходить международный турнир по футболу Кубок трех наций. Это товарищеское соревнование впервые проведут в нашей стране.

Участники турнира — национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш. Соревнования состоятся в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии — 2023.

Игры пройдут на домашней арене сборной КР — стадионе имени Долона Омурзакова. Болельщики смогут попасть в спорткомплекс, но его заполняемость составит 50 процентов из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Примечательно, что последний раз национальная команда играла в Бишкеке осенью 2019 года.