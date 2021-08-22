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Бизнес

Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане

Ждем болельщиков на стадионе!

В Кыргызстане со 2 по 7 сентября будет проходить международный турнир по футболу Кубок трех наций. Это товарищеское соревнование впервые проведут в нашей стране.

Участники турнира — национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш. Соревнования состоятся в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии — 2023.

Игры пройдут на домашней арене сборной КР — стадионе имени Долона Омурзакова. Болельщики смогут попасть в спорткомплекс, но его заполняемость составит 50 процентов из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Примечательно, что последний раз национальная команда играла в Бишкеке осенью 2019 года.

Билеты на матчи можно будет приобрести с 26 августа в гипермаркете «Фрунзе» и кассах стадиона. Информация о билетах доступна по номеру (0558) 98-61-00. Билеты в гостевой сектор также поступят в продажу 26 августа, информация по номеру (0705) 34-88-06.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/204731/
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