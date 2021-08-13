Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета

Получить сертификат о вакцинации от COVID-19 стало еще проще и удобнее. Благодаря новым сервисам от Beeline, разработанным командой Balance.kg совместно с Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, сделать это можно сидя на любимом диване. А в качестве бонуса сотовый оператор подарит тебе гигабайты интернета.

Beeline запустил два онлайн-сервиса: «Сертификат о вакцинации против COVID-19» и «Пропуск COVID-19». Скачать оба документа можно прямо в приложении Balance.kg. Все, что для этого нужно, — быть идентифицированным пользователем кошелька.

Как получить сертификат и/или пропуск COVID-19?

Все очень просто. Откройте приложение Balance.kg, зайдите в раздел государственных услуг или в «Мой кабинет» и выберите необходимый сервис: «Сертификат о вакцинации против COVID-19» либо «Пропуск COVID-19».

Получить сертификат о вакцинации может любой идентифицированный пользователь мобильного кошелька.

Предлагается два варианта документа на выбор: на русском и кыргызском языках либо на трех языках (русском, кыргызском и английском). При выборе сертификата на двух языках пользователю не нужно вводить никаких дополнительных данных. Система автоматически заполнит пустые графы: ПИН (ИНН), серию и номер ID-паспорта. Если же сертификат нужен на трех языках, то самостоятельно необходимо будет заполнить только номер и серию загранпаспорта. После чего выбранный пользователем вариант сертификата станет доступен для скачивания в PDF-формате.

По схожей схеме работает и сервис по выдаче пропусков COVID-19. Он доступен на русском и кыргызском языках. При запросе пропуска система автоматически заполняет всю необходимую информацию, после чего пользователю приходит QR-код. Сканировав код на экране телефона, на 10 минут будут доступны информация о полученных вакцинах (1/2 доза), результаты ПЦР-тестов, полученные за последние три дня, а также фотография владельца пропуска для удостоверения личности.

Приятным бонусом для абонентов Beeline при получении сертификата станут бесплатные гигабайты интернета.

За скачивание сертификата о вакцинации от COVID-19 пользователю автоматически зачисляются 5 ГБ интернет-пакета.

При этом сертификат можно скачать дважды после получения первой дозы вакцины, а затем и второй. Таким образом, за вакцинацию от COVID-19 сотовый оператор подарит абоненту 10 ГБ высокоскоростного мобильного интернета.

Отметим, что сервисы «Сертификат о вакцинации против COVID-19» и «Пропуск COVID-19» были запущены сотовым оператором Beeline в рамках поддержки национальной инициативы «Кыргызстан — зеленая зона».

Beeline: с заботой о вас и ваших близких!