Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект

Город цифровых кочевников на Иссык-Куле может стать реальностью. Сегодня сделан большой шаг к появлению «хаба для цифровых кочевников» на Иссык-Куле — живописном озерно-горном курортном районе Кыргызстана и Центральной Азии. В Бишкеке подписано соглашение о долгосрочном финансировании пансионата ololoAkJol сроком на пять лет. Инвестировала в проект AV Frontiers, инвестиционная компания из Бишкека, которая управляет Central Asia Impact Fund (CAIF) в партнерстве с материнской компанией AV Ventures, базирующейся в США. AV Ventures — это дочерняя компания, находящаяся в полной собственности американской некоммерческой организации ACDI / VOCA.

Это первая сделка AV Frontiers в Кыргызстане и вторая в Центральной Азии.

В конце 2020 года инвестфонд поддержал микрокредитную компанию в Таджикистане. И теперь — проект по развитию туризма и экономики.

В рамках этого захватывающего проекта, основанного на интеллектуальной деятельности и предпринимательстве, CAIF рад внести свой вклад в финансирование предпринимателей в Центральной Азии, используя инновационные финансовые продукты с разделением рисков для поддержки малого и среднего бизнеса с большим социальным влиянием.

«Многие виды бизнеса позволяют работать удаленно. Проект должен им в этом помочь, дать возможность реализовывать интеллектуальный, творческий потенциал. Концепция формирования креативной экономики очень нам понравилась. Ребята, которые управляют проектом, очень увлечены этой идеей, этой концепцией. Это та огромная сила, которая позволит внести большой вклад в экономическое и социальное развитие страны», — объясняет выбор генеральный директор компании Таалайбек Джуматаев.

22 гектаров

Инвестиционные средства будут направлены на второй этап трансформации ololoAkJol в селе Кош-Кол: обновление номерного фонда и подготовку к переходу на круглогодичный формат работы. Один из самых крупных иссык-кульских пансионатов, расположенный на площади более, станет домом для цифровых кочевников — местом, где могут с комфортом жить и работать фрилансеры не только Кыргызстана и других азиатских государств, но и всего мира. Руководит проектом группа компаний ololo, которая возглавляет движение коворкинга в Бишкеке и является признанным лидером в сфере туризма и предпринимательства.

«ОloloAkJol — это совершенно новый вид пансионата на Иссык-Куле, в котором будут совмещены все необходимые условия для комфортного круглогодичного проживания и плодотворной работы. Наша компания очень тщательно подходит к выбору проектов для инвестиций, помимо финансового анализа, ololoAkJol также было проведено исследование туристического сектора Центральной Азии. В ходе данного исследования нашей командой были опрошены представители креативной экономики Центральной Азии, и стоит отметить, что пансионат ololoAkJol отвечает многим требованиям креативного класса и цифровых кочевников», — рассказывает инвестиционный менеджер AV Frontiers Адилет Айтиев.

По словам основателя NomadList, городского рейтингового сервиса для цифровых кочевников, через 15 лет в мире будет более миллиарда цифровых кочевников. Правительства всего мира создают для них особые зоны и цифровые кочевые визы.

Уже сейчас в ololoAkJol могут жить и работать 500 человек. Благодаря инвестициям через три-четыре года их число увеличится до 1 тысячи 200.

«В случае с AV Frontiers мы всегда чувствовали их поддержку, они верили в наши идеи. Даже сейчас, будучи деловыми партнерами, AV Frontiers помогает нам смотреть дальше. Я считаю, что таким должно быть здоровое деловое партнерство. Иссык-Куль — отличное место, но его пока мало знают и там нет полной инфраструктуры. Сегодня он подходит для отдыха. Мы хотим создать место, куда люди будут приезжать, жить, возможно, даже с мужьями, женами, детьми. Значит, нужны детские сады, школы, много разных кофеен, рестораны, поликлиники, то есть вся инфраструктура. Поэтому мы говорим, что это город», — говорит Данияр Аманалиев, сооснователь и бизнес-дирижер ololo group.

AV Frontiers намерена и дальше инвестировать в компании, работающие в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.

Уже отобраны еще три инвестиционных проекта в нашей стране — в сферах переработки, сельского хозяйства и образования.

AV Frontiers рассматривает все сектора экономики, которые имеют финансово-коммерческую устойчивость и социальное влияние — создают новые рабочие места, обеспечивают вовлеченность в бизнес молодежи, поддерживают женское предпринимательство. Важными факторами являются устойчивость бизнес-модели, возможность для масштабирования и роста, профессиональные и человеческие качества предпринимателя и команды, которая реализует проект, и их деловая репутация.

AV Frontiers готова финансировать сельское хозяйство, пищевую и легкую промышленность, информационные и коммуникационные технологии, туризм, а также финансовый сектор. Компании могут получить инвестиции от $100 тысяч до $1 миллиона.