Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане

В 2020 году в номинации «Программа по контролю и снижению веса № 1 в Кыргызстане» победили сразу два продукта мирового эксперта в области сбалансированного питания — протеиновый коктейль Формула 1 и протеиновая смесь Формула 3 от Herbalife Nutrition. Это основные составляющие программы снижения веса с доказанной клинической эффективностью [1].

Порция низкокалорийного коктейля Формула 1 — это полноценная замена приема пищи. Готовится всего две минуты, при этом содержит оптимальное количество белка, пищевые волокна и комплекс из более чем 20 важнейших витаминов и минералов. А протеиновую смесь Формула 3 можно добавлять в любое блюдо для обогащения белком, чтобы каждая порция стала еще полезнее и сытнее. В ее составе изолят соевого и концентрат сывороточного белков. Продукты Herbalife Nutrition основаны на последних научных достижениях и отвечают самым высоким стандартам качества.

Фото Herbalife Nutrition. Продукты-победители в номинации «Программа по контролю и снижению веса № 1 в Кыргызстане»

Традиционно задачей международного фестиваля «№ 1 Выбор года» является определение лучших продуктов и услуг в Кыргызстане по результатам проведения запатентованного исследования потребительских предпочтений и экспертной оценки качества товаров. Продукция всех номинантов-участников проходит тщательный отбор. Сначала организаторы конкурса проводят социальный опрос потребителей. В это же время эксперты, основываясь на профессиональном опыте и результате экспертиз, выносят свою оценку каждому номинанту. Высокое жюри изучает полученные данные и голосует независимо друг от друга. Так определяют победителей. Члены жюри особо отметили разнообразие вкусов белкового коктейля. Их семь — от шоколада до Вечернего коктейля.

«Протеиновый коктейль Формула 1 уже несколько лет подряд участвует и побеждает в «Выборе года», — отмечает Эльвира Болотова, директор по развитию бизнеса Herbalife Nutrition в Кыргызстане. — Получить такую высокую оценку и признание потребителя — для нас огромная радость! И это действительно тот продукт, которым мы гордимся. Он разработан специально для всех, кто ценит качество, кто хочет стать стройным и, как результат, более активным. Компания Herbalife Nutrition — бренд № 1 в мире в категории продуктов для снижения веса[2], помогает кыргызстанцам сформировать правильные привычки питания, предлагая высококачественные продукты, персональный подход, индивидуальные консультации и вдохновляя на поддержание здорового образа жизни. Нам особенно приятно, что случилось это в год 40-летнего юбилея компании».

Фото Herbalife Nutrition. Эльвира Болотова, директор по развитию бизнеса Herbalife Nutrition в Кыргызстане

Церемония награждения прошла в конце декабря 2020 года и ограничилась вручением без зрителей. Победителям вручены почетные медали, а память об очередной награде останется надолго — новая эмблема, символизирующая лучший продукт года как символ общественного признания и лидерства. Выбор года — народная премия!