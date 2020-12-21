Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»

Жилой массив «Киргизия» Ленинского района Бишкека существует с 1936 года, но к природному газу он получил доступ только с началом деятельности компании «Газпром Кыргызстан». «Киргизия» — это один из шести населенных пунктов, которые получили доступ к природному газу в 2020-м. В нем проживают более 2 тысяч 500 жителей.

Чуть ранее природный газ подключили в селах Гавриловка и Александровка Чуйской области. На подходе — жилые массивы «Ынтымак», «Чон-Арык», «Алтын-Ордо».

Таким образом, «Газпром Кыргызстан» реализовал инвестиционную программу газификации в 2020 году. Работы по постройке 161 километра газораспределительных сетей в шести крупных населенных пунктах выполнены в полном объеме, несмотря на карантин и последствия пандемии. И 35 тысяч кыргызстанцев смогут улучшить бытовые условия и уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу благодаря экологически чистому природному газу.

Общая сумма инвестиций компании «Газпром Кыргызстан» в проекты газификации 2020 года составила 1 миллиард 400 миллионов сомов.









Тургуналы Нышанов, житель жилого массива «Киргизия»: «Не ожидали, что нам дадут газ в этом году. Когда заметили, что газопроводы почти построили, мы в числе первых подключились к природному газу. Преимуществ много — тепло, комфортно пользоваться. И самое главное — не нужно дышать углем. Посмотрите, под каким темно-серым колпаком находится город».

Чынасыл Чыныбаев, аким Ленинского района Бишкека: «С 2016 года в Ленинском районе были газифицированы жилмассивы «Ала-Тоо», «Арча-Бешик», «Ак-Орго» и «Ак-Ордо». В 2020-м в программу газификации вошли «Киргизия», «Ынтымак» и «Чон-Арык». Для всех жителей это хорошее событие. С подачей природного газа быт горожан заметно упрощается. Более того, предполагаю, что переход на природный газ поможет решить проблему со смогом, которая беспокоит кыргызстанцев несколько лет».

Мурат Сулайманов, заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан»: «С 2014 года компания «Газпром Кыргызстан» построила свыше 875 километров газопровода. В итоге газораспределительные сети были подведены к домам более 200 тысяч кыргызстанцев. Если говорить о сумме инвестиций, то это более 28 миллиардов сомов, которые компания «Газпром Кыргызстан» направила на развитие газовой отрасли, ее реконструкцию и повышение уровня газификации республики».