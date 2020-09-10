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Бизнес

Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы

Первомайский районный суд Бишкека запретил ОсОО «Аруу Жылдыз» использовать нежилое помещение, в том числе сдавать в аренду бизнес-центр Vefa. Об этом 24.kg сообщила юрист компании Людмила Горлова.

По ее словам, 7 сентября суд наложил арест на здание и теперь более 500 арендаторов могут остаться без работы.

По закону одна из сторон может попросить наложить арест на отчуждение имущества, но запрет на его использование вызывает вопросы. 

Людмила Горлова

«Мало того, что деятельности «Аруу Жылдыз» наносится ущерб, нарушаются права третьих лиц — арендаторов, их семей и работников. Люди взяли кредиты и вкладывали свои деньги, а суд выносит такие решения, не задумываясь о последствиях», — сказала Людмила Горлова.

Юрист компании отметила, что в настоящий момент готовится апелляционная жалоба в Бишкекский городской суд.

«В апреле турецкая сторона ходатайствовали в суде об обеспечении иска, где просили наложить арест на здание БЦ «Вефа». Межрайонный суд отказал в удовлетворении этой просьбы. Истец подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию, и судебная коллегия оставила в силе это решение. Оно вступило в силу. Когда дело передали в Первомайский суд, представители «Озгюн Иншаат Таахют ве Тижарет» вновь подали еще одно ходатайство о наложении ареста и запрете на использование здания БЦ Vefa. Они также просили опечатать здание», — добавила Людмила Горлова.

Юрист добавила, что, если апелляционная инстанция оставит в силе решение Первомайского районного суда, его будут обжаловать в Верховном суде.

«Считаю, что суд должен задумываться и о последствиях, которые наступят в результате необоснованного решения. В чем виноваты простые арендаторы или те, кто купил долю в фирме?» — отметила Людмила Горлова.

Юрист просит президента взять дело под свой личный контроль.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/164766/
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