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Бизнес

Новый Globus для любимой страны

«Вы приятные и клевые, и надо, чтобы вас было побольше»

Именно так нам однажды написала одна из покупательниц, которая похвалила нас за удобство, ассортимент и цены. Каждому Кыргызстанцу по Globus’у — когда-то мы поставили себе цель сделать именно так, и у нас получается!

Теперь любимый магазин открыл свои двери и на пересечении улиц Медерова, 44/1, и Жукеева-Пудовкина.

Удобное расположение, вместительная парковка, любимые продукты и уже знакомые цены — все это новый гипермаркет Globus!

Новый друг с привычным характером

Это открытие ввиду эпидемиологической обстановки прошло без шумных мероприятий, так как нам небезразлично здоровье наших покупателей. Но мы не смогли оставить горожан и гостей столицы без приятных акций, скидок и бонусов.

Также неизменными останутся наши программы лояльности и обратная связь. Мы всегда готовы к пожеланиям и предложениям от вас, ведь именно вы помогаете нам стать лучше.

Цифровые отношения с любимым гипермаркетом

По-прежнему к вашим услугам наше мобильное приложение, специально разработанное для вашего удобства. Мы делаем все, чтобы любимые покупки всегда были «у вас в кармане».

Раздел «Любимые товары» работает в прежнем режиме, где регулярно появляются новинки по грандиозным скидкам! Цены на такие товары бывают в три раза ниже начальных.

И не забывайте использовать возможности накопительной карты сети Globus, которую выбрали уже более 450 тысяч жителей нашей столицы. Эту карту можно получить абсолютно бесплатно, просто заполнив анкету на информационной стойке в любом из магазинов.

Держатели накопительной карты сети Globus могут:

  • отслеживать историю своих покупок;
  • копить бонусы и оплачивать ими покупки, 1 бонус = 1 сом;
  • получать персональные подарки в свой день рождения, дни рождения своих детей и скидки на праздничный ассортимент товаров;
  • принимать участие в розыгрышах призов и подарков;
  • получать специальные скидки на товар;
  • совершать покупки на определенную сумму и получать за них подарки;
  • узнавать о скидках, о специальных предложениях, о конкурсах и о розыгрышах призов, которые проводятся в нашей сети.

Ссылка для скачивания в Google Play

Ссылка для скачивания в App Store

Воспользоваться приложением очень просто: надо открыть его и показать кассиру появившийся на экране штрих-код!

Любовь — это стабильность

И помните, во всех форматах магазинов у нас одни и те же цены, поэтому с нами планировать бюджет приятно, выгодно и удобно!

Ждем вас в нашем новом гипермаркете Globus!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162815/
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