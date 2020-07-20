ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц

Исламский Финансовый Центр передал Национальному обществу Красного Полумесяца Кыргызской Республики (НОКП КР) 850 литров антисептика для распространения в медицинских учреждениях и среди волонтеров Центра инициативной молодежи.

Передача дезинфекторов прошла в прошедшие выходные в срочном порядке. Красный Полумесяц Кыргызстана уже начал распространять дезинфицирующие средства по медицинским учреждениям страны.

«Исламский Финансовый Центр не может оставаться в стороне от беды, которая постигла кыргызстанцев. Надеемся, что наш вклад в общую сплоченную борьбу с инфекцией приблизит Кыргызстан к победе», — сказал Талант Керимбаев, управляющий директор ИФЦ.

«Благодаря поддержке со стороны партнеров Красного Полумесяца, мы смогли мобилизовать средства и с первых дней начала вспышки вместе с различными донорами активно поддерживаем людей и организации, стоящие на передовой борьбы с эпидемией — врачей, санитаров, сотрудников МЧС КР, сотрудников местных администраций и социальных сотрудников как на уровне страны, так и в разрезе каждой области» — отметил генеральный директор Красного Полумесяца Кыргызстана Чингиз Джакипов.

Исламский Финансовый Центр — первое исламское окно в Кыргызстане и в СНГ, созданное при «Бакай Банке» и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.

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