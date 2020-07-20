16:00
USD 77.55
EUR 88.54
RUB 1.08
Бизнес

ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц

Исламский Финансовый Центр передал Национальному обществу Красного Полумесяца Кыргызской Республики (НОКП КР) 850 литров антисептика для распространения в медицинских учреждениях и среди волонтеров Центра инициативной молодежи.

Передача дезинфекторов прошла в прошедшие выходные в срочном порядке. Красный Полумесяц Кыргызстана уже начал распространять дезинфицирующие средства по медицинским учреждениям страны.

«Исламский Финансовый Центр не может оставаться в стороне от беды, которая постигла кыргызстанцев. Надеемся, что наш вклад в общую сплоченную борьбу с инфекцией приблизит Кыргызстан к победе», — сказал Талант Керимбаев, управляющий директор ИФЦ.

«Благодаря поддержке со стороны партнеров Красного Полумесяца, мы смогли мобилизовать средства и с первых дней начала вспышки вместе с различными донорами активно поддерживаем людей и организации, стоящие на передовой борьбы с эпидемией — врачей, санитаров, сотрудников МЧС КР, сотрудников местных администраций и социальных сотрудников как на уровне страны, так и в разрезе каждой области» — отметил генеральный директор Красного Полумесяца Кыргызстана Чингиз Джакипов.

Исламский Финансовый Центр — первое исламское окно в Кыргызстане и в СНГ, созданное при «Бакай Банке» и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.

Контакт-центр ИФЦ 24/7:

  • Сайт: ifcenter.kg
  • 6111 (с мобильных)
  • +996 312 61 00 61
  • WatsАpp: +996 554 006 111
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/160075/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
Как получить денежный перевод из России без комиссии на карту «Бакай Банка»?
«Бакай Банк» отменил штрафы за просрочку кредитов как минимум до 1 сентября
ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова
«Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Револьверная карта «Бакай Банка» — кредиты за десять секунд в течение двух лет
«Бакай Банк» для предпринимателей: аккредитивы и банковские гарантии
«Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
Погасить кредит или пополнить депозит «Бакай Банка» можно в приложении MegaPay
Талант Керимбаев: Теперь и большие компании хотят вести дела по принципам ислама
Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
Популярные новости
Коллектив ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова Коллектив ОАО «Кыргызтелеком» выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
Завершена реконструкция аэропорта &laquo;Исфана&raquo; Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
Бизнес
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; передало 10&nbsp;кислородных концентраторов Чаткальскому району ЗАО «Чаарат Заав» передало 10 кислородных концентраторов Чаткальскому району
Коллектив ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова Коллектив ОАО «Кыргызтелеком» выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова
20 июля, понедельник
15:56
В Госкомсвязи не поступало решение суда по блокировке сайта Change.org В Госкомсвязи не поступало решение суда по блокировке с...
15:50
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
15:45
В Кыргызстане за двое суток коронавирус выявлен у 112 медиков
15:43
В Баткенскую область прибыло 30 кислородных концентраторов
15:26
В Бишкеке загорелась машина МЧС, приехавшая тушить пожар