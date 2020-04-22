Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как

Lalafo — это международный сервис объявлений. В Кыргызстане сервис запущен в 2015 году, и на сегодняшний день Lalafo используют 1,5 миллиона кыргызстанцев. Аудитория сервиса продолжает расти, и уже вся страна знает Lalafo, а каждый четвертый житель пользуется — успешно продает и покупает.
В это непростое время Lalafo решил помочь малому и среднему бизнесу в рамках своих технических возможностей.
Каждый пользователь может заполнить анкету на получение поддержки от сервиса. Это эквивалент суммы до 5 тысяч сомов. Поддержка будет оказываться каждую неделю и зависеть от активности пользователей.
Анкету рассмотрят, и в течение нескольких дней пользователь получит ответ с предложением конкретных продуктов Lalafo для поддержки жизнеспособности бизнеса или продажи личных вещей.
Первые 10 тысяч счастливчиков уже получили свою помощь.
Как применить полученные бонусы
Очень важно в период кризиса оставаться на связи со своими клиентами.
Бизнесмены смогут собрать запросы потенциальных покупателей и сразу после снятия карантина закрыть все сделки, тем самым выйти из кризиса быстрее.
Несколько практических советов:
Первое — самое важное, загрузите все ваши товары на Lalafo, качественно оформите все объявления и профиль. Хорошо оформленные объявления сейчас могут много месяцев после радовать вас большим количеством звонков и заказов.
Воспользуйтесь полученными бонусами и запустите рекламу на ваши объявления. Кризис кризисом, но у людей остались потребности, и кто-то, возможно, прямо сейчас хочет купить то, что продаете вы. Реклама — отличный инструмент для увеличения охвата вашего объявления. Воспользуйтесь им совершенно бесплатно, пока действует программа поддержки Lalafo.
Свяжитесь со службами доставки, обсудите условия сотрудничества. Возможно, ваши клиенты / покупатели будут рады заплатить за доставку и получить товар как можно скорее. Либо же вы готовы взять стоимость доставки на себя, чтобы выгодно выделиться среди конкурентов.
Если сейчас к вам поступает запрос о наличии товара или услуги, но по разным причинам вы не можете его отправить — НЕ ИГНОРИРУЙТЕ, отвечайте каждому клиенту, сохраняйте их контакты. Карантин пройдет, а осадочек у клиента останется, и вряд ли он второй раз напишет вам, чтобы купить здесь и сейчас.
Пока все на карантине, воспользуйтесь этим временем и автоматизируйте работу с заявками или лидами. Опишите процессы с самого первого контакта с вашим клиентом до продажи. И после карантина сможете в полной мере отработать новую схему. Если у вас до сих пор нет CRM-системы или доставки, внедряйте!
Внедрите онлайн-встречи с клиентами. Возможно, это будут беседы о товаре или услуге, или же если склад у вас рядом, то можно провести онлайн-экскурсию по товару. Снимайте больше фото и видео — они будут вашими онлайн-продавцами.
Выделяйтесь на фоне конкурентов: обслуживайте быстрее и лучше.
Интересуйтесь, как дела у ваших постоянных клиентов, и будьте на виду у новых.
Узнайте подробности по телефону 0 701 73 73 07 или напишите в техподдержку сервиса на номер WhatsApp +996 703 188 555.