Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего

Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев считает, что внесение изменений в законы, регулирующие деятельность валютно-обменных операций, в нынешней ситуации является актуальным и своевременным.

Депутаты вынесли на общественное обсуждение законопроект, цель которого — усилить контроль регулятора за курсом иностранной валюты. Президент ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» Анвар Абдраев высказался в поддержку инициативы парламентариев.

— Анвар Карикеевич, как вы смотрите на инициативу по закрытию обменных бюро?

— На сегодня контроль обменных операций осуществляет Нацбанк. В стране обменные операции появились в 1990-х годах, с момента выпуска собственной национальной валюты. Доход получали от курсовой разницы. Изначально обменные бюро не регулировались, после были выставлены требования к ним, в том числе получение соответствующей лицензии.

Несмотря на меры Национального банка, обменные бюро избегают «показывать» свои реальные обороты и фактические объемы своих доходов. Так, доходы от теневого оборота могут в десятки раз превышать отражаемые доходы и, соответственно, размеры налоговых отчислений в бюджет.

— Что дает обменным бюро такую влиятельность?

— Во-первых, не все операции обменных бюро носят прозрачный характер. При этом они обслуживают бизнес разных сфер: от товаров народного потребления до поставок горюче-смазочных материалов.

Во-вторых, обменные бюро не всегда соблюдают правила, которые установлены законодательством по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В-третьих, в обменных бюро зачастую отсутствуют соответствующие документы по работе с денежной наличностью.

Для исключения подобных рисков и с целью прозрачного налогообложения мы считаем, что все обменные операции должны проводиться через финансово-кредитные организации, в которых имеются соответствующие политики и процедуры, системы внутреннего контроля и надлежащий учет всех операций по обмену валюты.

Фото из интернета. Президент ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» Анвар Абдраев

— Каким образом запрет обменных бюро позволит Нацбанку регулировать уровень курса валюты?

— Должна быть прозрачность проведения операций и взаимоотношений этих операций с регулятором в лице Нацбанка.

Когда возникают такие кризисные обстоятельства, как в марте-апреле 2020 года, государство должно иметь рычаги воздействия, чтобы бороться с дестабилизирующими факторами, последствия которых в конечном итоге лягут на плечи населения республики.

Именно население страдает из-за инфляции, это можно и нужно регулировать в такой ситуации для обеспечения финансовой безопасности граждан страны и государства в целом.

— Главное возражение, которое встретила инициатива депутатов, — монополизация рынка. Что вы думаете по этому поводу?

— Во-первых, сегодня, кроме коммерческих банков, обменные операции имеют право осуществлять микрофинансовые компании, микрокредитные организации и кредитные союзы, которые имеют достаточное количество офисов в каждом регионе республики.

Здесь не может быть и речи о монополизации, наша банковская система, напротив, характеризуется высоким уровнем конкуренции.

Во-вторых, обменные бюро могут изменить организационно-правовую форму: реформироваться в один из перечисленных финансовых институтов.

— Во время валютного кризиса 2014 года в парламенте уже обсуждался вопрос о запрете обменок, но тогда инициатива не получила необходимой поддержки. Что отличает ситуацию теперь?

— Сегодня, когда мы увидели весь трагизм в результате комбинации кризиса и спекулятивных действий некоторых участников рынка, группа депутатов инициировала поправки в законодательство.

Уход обратно в тень, о чем говорят оппоненты внесения изменений, как это было в начале 90-х, невозможен в силу достаточного присутствия на рынке официальных игроков, занимающихся данным видом деятельности, и возможностей Национального банка и других государственных органов по недопущению ухода в тень и пресечению незаконных действий.

Доводы подтверждаются статистикой Нацбанка по обменным бюро: были отозваны 15 лицензий, приостановлены действия 129 лицензий, направлено 16 предупреждений, 220 предписаний только за 2019 год и начало 2020-го. Эта тенденция продолжается из года в год.

У нас рыночное хождение валюты, рыночный курс валюты, но при этом, особенно в критические и сложные моменты, государство должно поддерживать и регулировать экономическую и финансовую безопасность страны в целом.