Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок

Сегодня в Бишкеке волонтеры раздают маски. Об этом сообщили пользователи телеграм-канала СейчасKG. Акцию проводит фармацевтическая компания Santo.

«Те, кто хоть раз побывал в нашей стране, всегда особо подчеркивают отзывчивость и врожденную доброту кыргызстанцев. Да мы и сами знаем, что у нас никто не остается в стороне, когда кому-то нужна помощь. Это наша первая естественная реакция. И не важно, нуждается ли человек в финансовой поддержке либо ему нужно простое доброе слово», — отметили в компании.

«Поэтому сегодня мы решили бесплатно раздать стерильные медицинские маски. Ведь это, прежде всего, добрый и понятный всем сигнал: мы вместе и потому мы справимся. Просто — люди помогают людям, как иначе?» — говорят представители компании.

Santo чувствует свою ответственность в столь важный день перед обществом и поэтому направляет свои ресурсы в помощь населению. За весь день (акция продлится до 20.00) волонтеры в разных районах города раздадут 15 тысяч масок.

Помимо этого, компания еще раз напоминает о мерах предосторожности. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации:

держите руки в чистоте, часто мойте их с мылом или используйте дезинфицирующее средство, обязательно мойте руки перед едой;

старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками;

на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);

носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования;

носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить их;

часто проветривайте помещение;

расскажите детям о профилактике коронавируса.

Будьте здоровы!