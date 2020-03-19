Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок

Сегодня в Бишкеке волонтеры раздают маски. Об этом сообщили пользователи телеграм-канала СейчасKG. Акцию проводит фармацевтическая компания Santo.
«Те, кто хоть раз побывал в нашей стране, всегда особо подчеркивают отзывчивость и врожденную доброту кыргызстанцев. Да мы и сами знаем, что у нас никто не остается в стороне, когда кому-то нужна помощь. Это наша первая естественная реакция. И не важно, нуждается ли человек в финансовой поддержке либо ему нужно простое доброе слово», — отметили в компании.
«Поэтому сегодня мы решили бесплатно раздать стерильные медицинские маски. Ведь это, прежде всего, добрый и понятный всем сигнал: мы вместе и потому мы справимся. Просто — люди помогают людям, как иначе?» — говорят представители компании.
Помимо этого, компания еще раз напоминает о мерах предосторожности. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации:
- держите руки в чистоте, часто мойте их с мылом или используйте дезинфицирующее средство, обязательно мойте руки перед едой;
- старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками;
- на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);
- носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования;
- носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить их;
- часто проветривайте помещение;
- расскажите детям о профилактике коронавируса.