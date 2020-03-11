Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»

Фото из интернета. Марат Аманкулов, лидер партии «Биримдик»

Марат Аманкулов, долгое время хранивший молчание, рассказал о причинах своего ухода из СДПК и почему он возглавил партию, вокруг которой столько слухов, домыслов и непонятного.

Действующий депутат Жогорку Кенеша наконец прервал молчание и ответил на вопросы журналистов.

— Марат Аскерович, на предстоящие выборы вы идете как председатель партии «Биримдик». То есть ваши пути с СДПК разошлись окончательно? Почему?

— Да, я вышел из СДПК. Это было тяжелым решением. Ведь я посвятил партии 10 лет своей жизни. У нас была крепкая команда. Мы сделали много хорошего, бишкекскую парторганизацию создали практически с нуля.

Но со временем те идеи, ради которых мы когда-то собрались, ушли на второй план, контекст партии поменялся.

Ну не хочу участвовать в интригах, занимать чью-то сторону. Не хочу тратить время на политические разборки. Мы очень много времени потеряли в парламенте на это. Марат Аманкулов

Поэтому единственным правильным для меня решением был выход из СДПК. Теперь я председатель партии «Биримдик».

— Но все же. Почему вы решили идти на выборы с новой партией, а не в составе одного из действующих политических объединений, как это делают многие другие политики?

— Потому что я не увидел в них главного — объединяющей идеи, не увидел настоящих идеологических платформ. Ну сами смотрите, что движет желающими попасть в парламент. Идут в ту партию, где есть обещание мандата. Идут в то или иное объединение по принципу защиты собственных интересов. Не более того.

К сожалению, партии у нас сегодня концентрируются вокруг лидеров, а к чему это приводит, мы с вами знаем.

А мне представилась возможность создать партию по всем правилам партийного строительства — не однодневку, как это у нас бывает перед выборами.

— После конфликта между бывшим и действующим президентами вы долго воздерживались от открытых нападок в адрес Атамбаева, чего, кстати, нельзя сказать о некоторых ваших коллегах, в том числе из СДПК. Более того, вы стали заметно реже появляться в медийном пространстве и даже выступать в парламенте, поэтому ваше отношение к произошедшему остается не совсем ясным. Вы старались оставаться преданным бывшему лидеру?

— Вообще я всегда старался быть преданным идее, а не какому-либо человеку. Все, что я думал о происходящем внутри партии, я сказал лично Алмазбеку Шаршеновичу. А в остальном оценку пускай дают эксперты, соответствующие органы. Время и история расставит все по своим местам.

— Партия «Биримдик» тоже породила немало слухов. Есть мнение, что за ней может стоять команда нынешнего президента, в частности, его младший брат Асылбек Жээнбеков. Это предположение недалеко от истины?

— Вокруг партии «Биримдик» много слухов, но чаще всего неправды.

Мы сейчас проводим конференции в пяти городах, где проходят выборы в местные кенеши, и самый часто задаваемый вопрос — правда ли, что мы «партия власти». Нет, мы не партия власти. Марат Аманкулов

Что касается президента, то я лично и партия «Биримдик» поддерживаем политику Сооронбая Жээнбекова. Но, как я сказал, наша партия — идеократическая. Нашей главной объединяющей силой является идея евразийства и демократического социализма. И если президент разделяет эту идею, то вы смело можете сказать, что мы пропрезидентская партия. Точно так же, как если нашу идею разделяют учителя и врачи, значит, мы — партия учителей и врачей. Если ее разделяют дворники, то мы — партия дворников. Если строители — партия строителей. Мы хотим стать этой объединяющей силой, и к этому у нас есть все предпосылки.

Знаете, только приступив к строительству партии, на самом первом этапе мы начали диалог с нашей интеллектуальной и творческой элитой — людьми мыслящими и не ангажированными в политике. Они, как правило, с неохотой вступают в диалог с властью и не поддерживают политиков. Но хочу заметить, что идея демократического социализма, как и евразийского выбора, вызвала у них живой интерес. Они с удовольствием идут на контакт, обсуждают, дают рекомендации. Большинство из них видят в нашей идее будущее.

Что касается слухов, которые распространяют о «Биримдик», то всем видно, что кто-то их активно подогревает, пытаясь втянуть партию в разные скандалы. И я не буду их комментировать.

Скажу лишь одно: мы, партия «Биримдик» — партия демократического социализма. Евразийский выбор — это всерьез и надолго. И я уверен, что за нами будущее. Это партия будущего с серьезной объединяющей идеей и платформой. У нас впереди долгая и продуктивная политическая жизнь.

— Кто спонсирует «Биримдик»? Какие основные источники финансирования партии?

— Сегодня наши источники финансирования — наши собственные средства. Кандидаты в депутаты местных кенешей организовывают работу за счет личных источников. Я свою работу — тоже. Внешних источников у нас нет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.