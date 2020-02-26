ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны

В селе Казыбек Ат-Башинского района Нарынской области ряд соцобъектов подключены к сети интернет. Несмотря на сложные погодные условия и географическую отдаленность айыл окмоту села Казыбек, два дошкольных учреждения, ФАП и библиотека обеспечены выходом в Сеть. Ранее были подключены шесть айыл окмоту Ат-Башинского района Нарынской области.
В рамках реализации Указа президента КР «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации» ОАО «Кыргызтелеком» проводит работы повсеместно.
Из 1 тысячи 915 сел обеспечены интернетом 1 тысяча 107:Ошская область − 373 села;
Баткенская область − 148 сел;
Джалал-Абадская область − 233 села;
Нарынская область − 42 села;
Таласская область − 44 села;
Иссык-Кульская область − 141 село;
Чуйская область − 126 сел.