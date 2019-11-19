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Бизнес

Компанию «Чакыр япы» втянули в коррупционный скандал чиновники Кыргызстана

На сегодня АО «Чакыр япы ва тижарет» оказалось в центре псевдокоррупционного скандала, раздутого самими чиновниками силовых структур Кыргызстана. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«На прошлой неделе наши адвокаты дали пресс-конференцию. Но сейчас есть информация о давлении на них со стороны Финансовой полиции. Их заставляют опровергнуть ранее предоставленные данные», — рассказали в «Чакыр Япы».

В АО считают, что замешанные в скандале чиновники связаны с частным лицом Мирланом Исагалиевым. Он был субподрядчиком «Чакыр япы». Пользуясь родственно-дружественными связями во властных структурах, в том числе и с премьер-министром Кыргызстана, именно этот человек распространяет ложную информацию о компании.

«АО «Чакыр япы ва тижарет» является стороной международного контракта. Соответственно все споры будут решаться международным арбитражным судом. По всем незаконным действиям мы уже начали процедуру подготовки документов для подачи в международный арбитражный суд. Весь финансовый ущерб будем вынуждены выставить правительству Кыргызстана по опыту турецкой компании Entes. Своими незаконными действиями сотрудники ГСБЭП приводят к остановке двух международных проектов, что очень плохо отразится на социальном и финансовом положении страны», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что обвинения в незаконном выводе денег бросают тень не только на деловую репутацию «Чакыр Япы», но и на репутацию международного донора — Исламский банк развития. Ведь вывод денег без участия банка донора был бы невозможным.

«Нас удручает некомпетентность сотрудников Финансовой полиции, которые не имеют представления о международных контрактах и механизмах их реализации. Более того, по указанию заместителя председателя ГСБЭП незаконно присвоены деньги подрядчика без решения международного арбитражного суда. Эти действия являются незаконным вмешательством в международные проекты, которые ставят под удар новые проекты. Доноры и подрядчики будут вынуждены сворачивать свою деятельность в стране с неблагоприятным инвестиционным климатом», — уверены в «Чакыр Япы».
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