Нацбанк КР дал ОАО «Бакай Банк» разрешение на присоединение ЗАО «БТА Банк»

1 октября ОАО «Бакай Банк» получило официальное письмо от Национального банка Кыргызской Республики, которое позволяет ему присоединить ЗАО «БТА Банк». Это второй важный этап в процессе реорганизации двух банков. Первым было разрешение регулятора «Бакай Банку» приобрести акции БТА Банка, которое получено в июне 2019-го. Завершающим этапом будет перерегистрация Министерством юстиции нового устава ОАО «Бакай Банк».

«Присоединение ЗАО «БТА Банк» сделает ОАО «Бакай Банк» одним из крупнейших и значимых финансовых институтов в Кыргызстане. В планах банка — приблизиться к первой тройке лидеров банковской системы по всем параметрам», — отметила председатель правления «Бакай Банка» Бакита Мундузбаева.

Фото ОАО «Бакай Банк». Председатель правления ОАО «Бакай Банк» Бакита Мундузбаева

ОАО «Бакай Банк» сразу после реорганизации войдет в тройку лидеров по размеру уставного капитала, заняв 9,7 процента рынка по данному показателю (по данным на 31 августа этого года).

Фото ОАО «Бакай Банк». Председатель правления ЗАО «БТА Банк» Аалы Уманкулов

«Объединение позволит оставить лучшие практики обоих банков по всем имеющимся направлениям. Это повысит качество обслуживания клиентов, оптимизирует внутренние бизнес-процессы и увеличит уровень надежности и доходности объединенного банка. На клиентах присоединение ЗАО «БТА Банк» к ОАО «Бакай Банк» скажется только положительно: они продолжат получать все, что получали согласно своим договорам, а также больше выгодных продуктов и услуг», — сказал председатель правления БТА Банка Аалы Уманкулов.