БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»

Исламское финансирование становится все более популярным в мире. Одни выбирают такие банки из-за религиозных убеждений, другим импонирует подход совместной ответственности за возможные риски.

Ключевая особенность исламского банкинга — запрет на взимание гарантированного процента за предоставление займа (кредита).

Финансовые учреждения, работающие по исламским принципам, принимают вклады и финансируют, применяя механизм, отличный от традиционного кредитования: банк приобретает необходимое имущество по заявке клиента и перепродает ему в рассрочку, а не дает деньги под проценты. Так же справедливо распределяются полученная прибыль или возможные потери между сторонами. Они становятся партнерами.

По шариату в исламском финансировании нет ростовщичества и во главе стоят принципы справедливости и равноправия, так как учитываются интересы обеих сторон и делятся риски.

В Бишкеке 2 сентября состоялось торжественное открытие первого филиала «Исламский Финансовый Центр» ЗАО «БТА Банк». Лицензию финансовое учреждение получило 20 июня 2018 года.

В Кыргызстане только два банка имеют лицензию на осуществление деятельности по исламским принципам в рамках «исламского окна» — ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк».

Первый заместитель председателя правления ЗАО «БТА Банк» Марат Какеев отметил, что сейчас идет процедура объединения указанных двух банков: «Новый банк будет одним из крупнейших в Кыргызстане. По размеру уставного капитала войдет в тройку лидеров банковского рынка, а по кредитному портфелю и активам будем занимать шестое место».

Начальник департамента «Исламский Финансовый Центр» ЗАО «БТА Банк» Талант Керимбаев назвал символичным, что только у этих двух банков в Кыргызстане есть лицензии на данные виды услуг.

Новый филиал ИФЦ будет предоставлять своим клиентам популярные банковские продукты на основе исламских принципов:

мурабаха (сделка по продаже недвижимого имущества, транспортного средства и других товаров в рассрочку);

кард хасан (депозитный счет до востребования, предназначенный для хранения, накопления и осуществления денежных транзакций клиента).

В ближайшем будущем планируются предоставление инвестиционных депозитов (мудараба), сберегательного счета (вади’а йад даман) и выпуск исламских платежных карт.

Воспользоваться продуктами Исламского Финансового Центра может каждый желающий, вне зависимости от религиозных убеждений Начальник департамента «Исламский Финансовый Центр» ЗАО «БТА Банк» Талант Керимбаев

Напомним, ЗАО «БТА Банк» и ОАО «Бакай Банк» объединятся в один коммерческий банк, а это значит, что широкий спектр качественных банковских услуг будет доступен во всех уголках страны. Увеличится количество сберегательных касс и филиалов во всех регионах Кыргызстана, в том числе и отделений по предоставлению финансовых услуг по исламским принципам.