На месторождении Таш-Булак все в норме. Никаких отрицательных изменений нет!

Вреда для экологии нет — таков предварительный вердикт межведомственной комиссии. Подготовлен промежуточный отчет о работе уполномоченных государственных органов — членов межведомственной комиссии по месторождению Таш-Булак. В отчете отражены результаты всесторонних проверок с апреля по август текущего года.

Исследования проводили, кроме Таш-Булака, и в десяти населенных пунктах Кочкорского и Тонского районов, расположенных близи месторождения. Провели более ста измерений радиационного фона, проверили пробы воздуха, воды, а также исследовали животный мир и метеорологические влияния.

Радиационный фон в пределах нормы

Согласно полученным данным, изменений радиационного фона на открытых территориях месторождения Таш-Булак НЕТ. А в населенных пунктах, расположенных вблизи участка Таш-Булак, уровень радиации ниже естественного фона (от 8.0 до 30 мкР/час) или характерный для данной территории фон (до 34,0 мкР/час), что отвечает величинам, установленным Законом «О радиационной безопасности». Все полученные данные также сравнили с результатами исследований от 2013 года — никаких изменений не зафиксировано.

Радиационные данные по воздуху тоже не превышают нормативного значения.

На участке Таш-Булак и во всех близлежащих селах радона в воздухе почти на 40 процентов ниже от предельно допустимой нормы. Согласно требованиям закона, допустимая норма радона 222 в воздухе — 100 Бк/м³, тогда как в селах и на самом месторождении — не выше 62,0 Бк/м³.

Проверили на радиацию и питьевую воду. По результатам пятимесячных динамических проверок выявлено, что вода, употребляемая в селах Кок-Мойнок-1, Кок-Мойнок-2, ДЭУ, Ак-Олон, Оттук, Орто-Токой и в городе Балыкчи, опасности для жизни и здоровья человека не несет. Вода реки Чу, которая берет начало оттуда, тоже соответствует требованиям Закона «О безопасности питьевой воды», изменений уровня радиации не обнаружено.

Угроз от ветра нет

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Изучали члены комиссии и розы ветров вокруг месторождения. По многолетним данным Гидрометеослужбы, основные направления ветров идут с запада (35 процентов) и юго-востока (22 процента ветра), то есть со стороны озера. А юго-западный ветера именно в этом направлении находится Таш-Булак по отношению к Балыкчисоставляет всего 2 процента. Другими словами, из 365 дней в году только 14 дней ветер дует со стороны месторождения.

Таким образом, опасения, что с юго-западным ветром может принести радиацию, не имеют под собой оснований.

К тому же на Таш-Булаке альфа-излучения составляют 62Бк/м³ при 100 разрешенных. К слову, на самом озере да и в других районах этот показатель даже чуть выше.

О возможном влиянии на животных

Комиссия, а точнее Государственная инспекция по ветеринарии и фитосанитарной безопасности, осмотрела более 2 тысяч голов мелкого рогатого и около 1 тысячи голов крупного рогатого скота и лошадей. Для пробы брали шерсть, шкуры и конские хвосты. В ходе исследований не выявлены животные с клиническими признаками заболеваний. А проверка шерсти, шкур и хвостов выявила, что превышение допустимой величины радиационной безопасности ни по одному из них не обнаружено. Если животные и болеют, но только не от радиации.

О влиянии на людей

В отчете также приводится обзор заболеваемости по Тонскому району и городу Балыкчи Иссык-Кульской области. На основе анализа статистических данных за последние пять лет делается вывод, что в населенных пунктах вблизи месторождения по сравнению с остальными районами области не наблюдается повышения заболеваемости, а по некоторым видам болезни из «зоны риска» даже ниже общеобластных показателей.

Все отчеты находятся в открытом доступе на сайте ГКПЭН.