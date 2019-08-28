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Бизнес

На месторождении Таш-Булак все в норме. Никаких отрицательных изменений нет!

Вреда для экологии нет — таков предварительный вердикт межведомственной комиссии. Подготовлен промежуточный отчет о работе уполномоченных государственных органов — членов межведомственной комиссии по месторождению Таш-Булак. В отчете отражены результаты всесторонних проверок с апреля по август текущего года.

Исследования проводили, кроме Таш-Булака, и в десяти населенных пунктах Кочкорского и Тонского районов, расположенных близи месторождения. Провели более ста измерений радиационного фона, проверили пробы воздуха, воды, а также исследовали животный мир и метеорологические влияния.

Радиационный фон в пределах нормы

Согласно полученным данным, изменений радиационного фона на открытых территориях месторождения Таш-Булак НЕТ. А в населенных пунктах, расположенных вблизи участка Таш-Булак, уровень радиации ниже естественного фона (от 8.0 до 30 мкР/час) или характерный для данной территории фон (до 34,0 мкР/час), что отвечает величинам, установленным Законом «О радиационной безопасности». Все полученные данные также сравнили с результатами исследований от 2013 года — никаких изменений не зафиксировано.

Радиационные данные по воздуху тоже не превышают нормативного значения.

На участке Таш-Булак и во всех близлежащих селах радона в воздухе почти на 40 процентов ниже от предельно допустимой нормы. Согласно требованиям закона, допустимая норма радона 222 в воздухе — 100 Бк/м³, тогда как в селах и на самом месторождении — не выше 62,0 Бк/м³.

Проверили на радиацию и питьевую воду. По результатам пятимесячных динамических проверок выявлено, что вода, употребляемая в селах Кок-Мойнок-1, Кок-Мойнок-2, ДЭУ, Ак-Олон, Оттук, Орто-Токой и в городе Балыкчи, опасности для жизни и здоровья человека не несет. Вода реки Чу, которая берет начало оттуда, тоже соответствует требованиям Закона «О безопасности питьевой воды», изменений уровня радиации не обнаружено.

Угроз от ветра нет

Изучали члены комиссии и розы ветров вокруг месторождения. По многолетним данным Гидрометеослужбы, основные направления ветров идут с запада (35 процентов) и юго-востока (22 процента ветра), то есть со стороны озера. А юго-западный ветер а именно в этом направлении находится Таш-Булак по отношению к Балыкчи составляет всего 2 процента. Другими словами, из 365 дней в году только 14 дней ветер дует со стороны месторождения.

Таким образом, опасения, что с юго-западным ветром может принести радиацию, не имеют под собой оснований.

К тому же на Таш-Булаке альфа-излучения составляют 62Бк/м³ при 100 разрешенных. К слову, на самом озере да и в других районах этот показатель даже чуть выше.

О возможном влиянии на животных

Комиссия, а точнее Государственная инспекция по ветеринарии и фитосанитарной безопасности, осмотрела более 2 тысяч голов мелкого рогатого и около 1 тысячи голов крупного рогатого скота и лошадей. Для пробы брали шерсть, шкуры и конские хвосты. В ходе исследований не выявлены животные с клиническими признаками заболеваний. А проверка шерсти, шкур и хвостов выявила, что превышение допустимой величины радиационной безопасности ни по одному из них не обнаружено. Если животные и болеют, но только не от радиации.

О влиянии на людей


В отчете также приводится обзор заболеваемости по Тонскому району и городу Балыкчи Иссык-Кульской области. На основе анализа статистических данных за последние пять лет делается вывод, что в населенных пунктах вблизи месторождения по сравнению с остальными районами области не наблюдается повышения заболеваемости, а по некоторым видам болезни из «зоны риска» даже ниже общеобластных показателей.

Все отчеты находятся в открытом доступе на сайте ГКПЭН.
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