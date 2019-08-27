Чемпионат мира по грэпплингу: сборная Кыргызстана обещает вернуться с победой!

В Нур-Султане (Республика Казахстан) 22−23 сентября состоится чемпионат мира по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги.

Уникальность нынешнего World Grappling Championships 2019 Nur-Sultan — одного из самых зрелищных состязаний — в том, что впервые он проводится совместно с другими олимпийскими дисциплинами в семействе с UWW: вольная борьбая, греко-римская борьба, женская борьба, грэпплинг GI, NoGI. И это уже история!

Ведь если семейство UWW выиграют лицензию на Олимпийские игры, то грэпплинг выступит вместе с ними на Олимпиаде. Что может быть лучше для спортсменов и их болельщиков!

Поддержим сборную Кыргызстана!

Проморолик к предстоящему чемпионату мира по грэпплингу в Нур-Султане:

www.grappling.kg



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