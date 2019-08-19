«Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю

Здание знаменитой «Типографии № 1» по бульвару Эркиндик, 45 — между проспектом Чуй и улицей Киевской, которое заслуженно относилось к памятникам архитектуры республиканского значения, — стало объектом затяжных разбирательств между ОАО «Эркин-Тоо» — владельцем части здания —и собственниками 820 квадратных метров этого же объекта.

Чынара Амантурова и Гульмира Джунусова приобрели на законных основаниях помещения в здании бывшей типографии в 2003 и 2010 годах соответственно и начали инвестировать в развитие своего бизнеса. Позже в этих помещениях были открыты клиники Medistom и OnClinic.

В 2015 году «Типография № 1» тихо и почти без объяснения бишкекчанам была лишена статуса памятника архитектуры. До этого времени к зданию не могли подступиться. Его охранной грамотой был статус историко-культурного наследия столицы. Но с легкой руки депутата К.Иманалиева объект утратил статус и его начали сознательно приводить в негодность с целью продажи.

Акционеры, в числе которых супруга депутата ЖК КР Каныбека Иманалиева Шаткуль Кулматова, а также нынешний мэр Кара-Балты Данияр Шабданов, позже переписавший свою долю на супругу Гульмиру Усубалиеву, начали искать покупателей территории ОАО «Эркин-Тоо» в 0,7288 га . Позже стало известно, что еще одним акционером стал Тимур Файзиев — генеральный директор строительной компании Elite House, который решил снести здание и выстроить в золотом квадрате очередную высотку.

«Файзиев сначала пытался предложить нам обмен на аналогичную площадь в здании, которое будет построено минимум через 3-4 года. Позже пришел уже с претензиями, пригрозив снести объект. На что мы показали красные книги, где указывается, что мы являемся такими же владельцами помещений и земли, как «Эркин-Тоо», — продолжает Джунусова. — Мы отказали Файзиеву, поскольку в процессе переговоров он постоянно менял условия сделки. Предложив нам долю в 27 соток, позже он сократил ее до 24. На что мы согласились, но он отменил свое предложение».

История c «Эркин-Тоо» стала набирать обороты в 2018 году, когда владельцы помещений Medistom и OnClinic узнали, что выступают третьей стороной по нескольким судебным искам.

Оказалось, ОАО подало иски в Межрайонный, а затем — в Бишкекский городской суды к ФУГИ и ГРС. От фонда истцы потребовали признать недействительной приватизацию помещений.

Однако собственникам недвижимости удалось доказать абсурдность требований и вынудить «Эркин-Тоо» отозвать иск.

Потом от ОАО последовали еще два иска в Межрайонный суд с требованием к ГРС аннулировать красную книгу Амантуровой и выделить часть участка в отдельную единицу недвижимости.

Четвертый иск «Эркин-Тоо» подает в Межрайонный суд на бишкекскую ГРС, требуя аннулировать госакт Джунусовой, но затем просит приостановить процесс до вынесения решения по предыдущим искам.

В суде первой инстанции владельцы помещений Medistom и OnClinic выигрывают процессы, на что «Эркин-Тоо» подает апелляцию в Горсуд. Судебная коллегия в составе Б.Сатыбалдиева, И.Горшковской и А.Рыбалкиной за три (!) дня рассматривает дело и выносит решение в пользу ОАО, «признавая» Амантурову вне закона и определяя «Эркин-Тоо» единственным собственником.

При этом отдельным решением судьи отдают землю под клиникой Medistom истцам, но самое «забавное», что последние этого не требовали.

Владельцы помещений Medistom и OnClinic считают, что судьи создали прецедент: с одной стороны, Горсуд постановляет забрать у Амантуровой землю, с другой — действует красная книга Джунусовой, выданная ГРС по решению Межрайонного суда Бишкека.

Так как госакт не обжалован, документ обладает юридической силой.

То есть в случае вступления решения Горсуда в силу ГРС не сможет его исполнить, потому что противоречит красной книге Джунусовой.

«Последней каплей стал снос кровли над клиникой Medistom. Мы написали жалобу в Госэкотехинспекцию, но реакции пока никакой. Возможно, при покровительстве госорганов наши оппоненты усиленно готовят здание под снос или рейдерский захват», — уверены в Medistom.

При этом собственники отмечают: с одной стороны, «Эркин-Тоо» давит на то, что здание ветхое и его надо снести, с другой, акционеры с удовольствием сдают «опасные» помещения в аренду под кафе, фаст-фуды и спортзал.

Впереди собственников помещений ждут новые разбирательства в судах. В конце августа — в Межрайонном — по пятому (!) иску — «Эркин-Тоо» к ФУГИ о незаконной приватизации здания. В сентябре — апелляция в Верховном. Женщины настроены решительно. К разбирательствам юристы намерены подключить правоохранительные органы, поскольку Горсуд своим решением влечет незаконное изъятие земли, а это уже уголовная статья...

Владельцы помещений не надеются, что кто-то возместит им моральный ущерб, но верят в справедливый исход судебных разбирательств. В надежде, что ни «раскрученный» бренд Elite House, ни имя мелькающего в скандале депутата ЖК КР не станут решающим фактором для судей при вынесении решения. А наоборот, заставят их следовать букве закона.