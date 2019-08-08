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Бизнес

MegaCom поддержал чемпионат мира по бильярду в дисциплине «свободная пирамида»

8 августа на побережье озера Иссык-Куль, в Чолпон-Ате, при поддержке компании MegaCom стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида — 2019». Спортивное мероприятие приурочено к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и 25-летию идеи евразийской интеграции.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьеры стран ЕАЭС, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), а также президент Международной конфедерации пирамиды, депутат Государственной Думы РФ Павел Завальный.

Чемпионат продлится до 14 августа 2019-го и соберет спортсменов из более 20 государств. В ходе соревнований будут выявлены чемпион мира и сильнейшие игроки среди мужчин и женщин в дисциплине «свободная пирамида». Бильярдистам есть за что бороться — в этом году общий призовой фонд составил 2 миллиона рублей.

Бильярд — игра, где всесторонне проявляются физические, умственные и интеллектуальные возможности. Это отличное средство поддержания физической формы, вырабатывания четкости и координации движений, быстрой реакции, находчивости, ведь на столе практически никогда не повторяется одинаковое расположение шаров. Как правило, игрок приучается к терпению и спокойствию. Настоящая игра доставляет удовольствие и зрителям, поскольку в ней присутствует и эстетический момент.

Компания MegaCom выступает за спорт и здоровый образ жизни и регулярно поддерживает значимые спортивные мероприятия.
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