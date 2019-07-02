«Бакай Банк» и «БТА Банк» объединяются. Что изменится в финансовом секторе

ОАО «Бакай Банк» приобрело акции ЗАО «БТА Банк». Сумма сделки не разглашается. Но, как заверили, обе стороны остались довольными. Как будет проходить процесс объединения и работа какого банка будет доминирующей, рассказали участники сделки на пресс-конференции.

Предложение, от которого не отказались

ЗАО «БТА Банк» давно искало инвестора. С предложением обратились к акционерам «Бакай Банка». Динамично развивающееся финансовое учреждение не отказалось от расширения. Получив разрешение у Национального банка на объединение, стороны запустили процесс слияния.

«Стратегическое решение об объединении, безусловно, станет важной вехой в истории банковского дела Кыргызстана. Мы понимаем, насколько значимо это событие, и приложим все усилия к качественной реализации следующих шагов дальнейших этапов объединения», — заявил председатель правления ЗАО «БТА Банк» Аалы Уманкулов.

По словам руководителей банков, специальная команда разработает вариант поэтапного объединения.

Процедура займет несколько месяцев. Поэтому до конца 2019 года банки продолжат работу независимо друг от друга.

Процесс объединения будет проходить под полным надзором Национального банка КР.

По предварительным данным, «Бакай Банк» сохранит свое название. «Сейчас рабочее название совместного банка «Бакай». Думаю, что мы сохраним его», — отметил Аалы Уманкулов.

Новые продукты и низкие процентные ставки

Клиенты двух банков никаких неудобств не почувствуют. Финансовые институты будут работать в прежнем режиме. А новый банк возьмет на себя все обязательства перед клиентами и партнерами.

«Все обязательства, договоры будут сохранены до истечения сроков действия. Уже сегодня «Бакай Банк» и «БТА Банк» удачно дополняют друг друга как по продуктам, так и по географии бизнеса. У «БТА Банка» сильные позиции в сегменте кредитования. У «Бакай Банка» отличные показатели по уровню доверия вкладчиков и привлечению депозитов. При объединении двух банков кредитный портфель и депозитная база увеличатся вдвое», — заверила председатель правления «Бакай Банка» Бакита Мундузбаева.

Объем кредитного портфеля достигнет 10 миллиардов сомов. Соответственно процентная ставка по кредитам снизится. Кроме того, увеличится количество клиентов и филиалов. Таким образом клиенты двух банков получат новые возможности. «Большую пользу получат наши клиенты. Например, «Бакай Банк» первым приобрел лицензию на продажу золота, также он работает по исламским принципам», — отметил Аалы Уманкулов.

Новый банк планирует вплотную приблизиться к первой тройке лидеров банковской системы по всем параметрам.

«Объединенный банк станет одним из сильнейших по капитализации из числа значимых финансовых институтов», — заявила председатель правления «Бакай Банка» Бакита Мундузбаева.