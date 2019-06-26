С 5 июля 2019 года открывается новый регулярный рейс по маршруту Шарджа – Бишкек – Шарджа. Авиасообщение будет осуществлять авиакомпания Air Arabia (ОАЭ).

Эмиратская компания будет осуществлять полеты четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Длительность перелета — около четырех часов.

В целях развития географии полетов и наращивания пассажиропотока ОАО «МАМ» проводит работу по привлечению новых авиакомпаний и открытию новых авиасообщений.

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Air Arabia основана в 2003 году и обслуживает более 170 международных и внутренних маршрутов из своих узлов в ОАЭ, Марокко и Египте.