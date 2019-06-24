ОАО «Бакай Банк» получило разрешение на покупку акций ЗАО «БТА Банк»

ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк» объединятся в один коммерческий банк. Национальный банк Кыргызской Республики дал разрешение ОАО «Бакай Банк» на приобретение акций ЗАО «БТА Банк». После осуществления всех процедур в соответствии с банковским законодательством все принятые решения будут оформлены соответствующим образом и пакет документов будет направлен в Национальный банк Кыргызской Республики для получения разрешения на объединение ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк».
Объединение двух динамично развивающихся коммерческих банков страны производится в целях синергии — она приведет к взаимодополняющему действию активов, совокупный результат которого намного превышает сумму результатов действий каждого по отдельности.
В результате на финансовом рынке Кыргызстана появится еще более сильный финансовый институт. Он войдет в число одного из самых крупных и системно значимых банков в республике.
Главную выгоду от сделки по объединению получат в первую очередь клиенты двух банков. Увеличение масштаба позволит предоставлять еще более широкий спектр качественных, быстрых и удобных банковских услуг. Увеличится количество сберегательных касс и филиалов во всех регионах Кыргызстана. Произойдет рост числа зарубежных банков-партнеров.
Каждый из банков привнесет свои самые лучшие услуги и технические новинки, позволяющие клиентам с еще большим комфортом пользоваться банковскими сервисами. Произойдет объединение высококвалифицированных специалистов двух банков, которые будут работать вместе над достижением новых глобальных целей. Слияние активной клиентской базы и технологий приведет к усилению рыночных позиций финансового института. Позволит комбинировать и использовать лучшие наработки, что станет надежным источником финансирования экономики Кыргызской Республики, ориентированной как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Эта сделка полностью отвечает текущим потребностям экономики Кыргызстана и государственной политики по развитию финансовой системы.
«Процесс объединения займет некоторое время, при этом на обслуживании клиентов данный процесс никак не отразится. До конца 2019 года ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк» продолжат работу независимо друг от друга. Наилучший вариант поэтапного объединения разрабатывает специальная команда профессионалов», — сказала председатель ОАО «Бакай Банк» Б.Мундузбаева.
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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах республики.