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Бизнес

ОАО «Бакай Банк» получило разрешение на покупку акций ЗАО «БТА Банк»

ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк» объединятся в один коммерческий банк. Национальный банк Кыргызской Республики дал разрешение ОАО «Бакай Банк» на приобретение акций ЗАО «БТА Банк». После осуществления всех процедур в соответствии с банковским законодательством все принятые решения будут оформлены соответствующим образом и пакет документов будет направлен в Национальный банк Кыргызской Республики для получения разрешения на объединение ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк».

Объединение двух динамично развивающихся коммерческих банков страны производится в целях синергии — она приведет к взаимодополняющему действию активов, совокупный результат которого намного превышает сумму результатов действий каждого по отдельности.

В результате на финансовом рынке Кыргызстана появится еще более сильный финансовый институт. Он войдет в число одного из самых крупных и системно значимых банков в республике.

Объединит в себе не только крупные финансовые активы ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк», но и все лучшие операционные, технические, кадровые и другие решения.

Главную выгоду от сделки по объединению получат в первую очередь клиенты двух банков. Увеличение масштаба позволит предоставлять еще более широкий спектр качественных, быстрых и удобных банковских услуг. Увеличится количество сберегательных касс и филиалов во всех регионах Кыргызстана. Произойдет рост числа зарубежных банков-партнеров.

Каждый из банков привнесет свои самые лучшие услуги и технические новинки, позволяющие клиентам с еще большим комфортом пользоваться банковскими сервисами. Произойдет объединение высококвалифицированных специалистов двух банков, которые будут работать вместе над достижением новых глобальных целей. Слияние активной клиентской базы и технологий приведет к усилению рыночных позиций финансового института. Позволит комбинировать и использовать лучшие наработки, что станет надежным источником финансирования экономики Кыргызской Республики, ориентированной как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Эта сделка полностью отвечает текущим потребностям экономики Кыргызстана и государственной политики по развитию финансовой системы.

Без преувеличения, появится еще больше возможностей для развития регионов. Объединение самым благоприятным образом повлияет на происходящие внешнеэкономические интеграционные процессы.

«Процесс объединения займет некоторое время, при этом на обслуживании клиентов данный процесс никак не отразится. До конца 2019 года ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк» продолжат работу независимо друг от друга. Наилучший вариант поэтапного объединения разрабатывает специальная команда профессионалов», — сказала председатель ОАО «Бакай Банк» Б.Мундузбаева.

***

ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах республики.
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