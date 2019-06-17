Манас Иманов о выгодных агрокредитах и поддержке женского предпринимательства

2019 год в Кыргызстане объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны. Помощь малому и среднему бизнесу — приоритетная задача для Кыргызстана. Как помогают предпринимателям справляться с этой задачей коммерческие банки, мы узнали у заместителя председателя правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» — Манаса Кожокановича Иманова.

— Манас Кожоканович, вопрос на злобу дня — Кыргызстан имеет большой потенциал в агросекторе, что конкретно предлагает «Халык Банк Кыргызстан», чтобы поддержать фермеров?

— В рамках поддержки агросектора наш банк на протяжении нескольких лет принимает участие в государственной программе «Финансирование сельского хозяйства». Приоритетным направлением данной программы является доступность финансирования населения для своевременного проведения весенних полевых работ, для развития растениеводства, садоводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Учитывая успешный опыт освоения ресурсов предыдущего периода, в этом году Министерство финансов КР увеличило сумму к размещению для ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Поэтому у фермеров есть возможность получить агрокредиты на выгодных условиях: на переработку сельскохозяйственной продукции — от 6 процентов годовых, на садоводство и закуп племенного скота — от 8 процентов годовых, на животноводство и растениеводство — от 10 процентов годовых.

Эффективная процентная ставка от 6,16 процента годовых в зависимости от выбранной программы.

Хочется подчеркнуть, что в рамках условий данной программы не предусмотрены никакие виды дополнительных комиссионных сборов.

— Агробизнес специфичен, все зависит от сезона, есть ли какие-либо послабления для фермеров в плане графика погашения?

— Конечно! Мы понимаем, что в сельском хозяйстве сезонный фактор играет значимую роль. Поэтому банк предоставляет фермерам гибкие графики погашения агрокредитов с учетом сезонности и специфики конкретного бизнеса. Также немаловажный момент — это досрочное погашение кредита в любой момент.

— А если, к примеру, предприниматели берут кредит в рамках данной программы, но используют не для развития животноводства или растениеводства, а на совершенно другие цели?

— Так как данная программа предусматривает возможность кредитования и развитие исключительно агросектора, а также поддерживается нашим государством, то деньги, полученные по ней, ни в коем случае нельзя направлять на иные, отличные от программы цели.

Банк в обязательном порядке требует подтверждение целевого использования кредитных средств.

Обязательно осуществляем выезд на место бизнеса. Мы должны быть на сто процентов уверены, что кредитные средства используются по назначению.

— Хорошо, с агрокредитами ситуация ясна. А как обстоят дела с женским предпринимательством? Ни для кого не секрет, что в нашей стране в бизнесе заняты женщины, которые на своих хрупких плечах тянут не только семьи, но и малые предприятия. Принимаются ли какие-то стимулирующие меры, чтобы поддержать женское предпринимательство?

— Еще несколько десятков лет назад роль женщины в обществе была довольно ограничена. Женщины работали, трудились, но основной их задачей считалась работа на благо семьи, то есть домашний быт. Сейчас современные женщины являются более амбициозными и волевыми.

Женщины все чаще рассматривают предпринимательство не только как источник дохода, но и как способ самовыражения, самоутверждения в обществе.

Также количество компаний, возглавляемых женщинами, ежегодно растет не только у нас в стране, но и по всему миру. Согласно статистике, более 25 процентов новых бизнес-структур во всем мире создаются женщинами. Четверть всех фирм во Франции и Великобритании, третью часть всех фирм Германии возглавляют женщины. В Японии этот показатель составляет 23 процента, в США — 38 процентов, в соседней России — 35 процентов. Поэтому программы поддержки женского бизнеса во всем мире являются значимыми и наш банк не исключение.

В рамках развития женского предпринимательства в нашей стране в марте текущего года «Халык Банк Кыргызстан» совместно с проектом USAID «Конкурентное предприятие» подписали соглашение по внедрению кредитной линии, нацеленной на поддержку и развитие женского предпринимательства. И я считаю, это очень своевременное и правильное решение. В рамках данной программы нет никаких отраслевых или географических ограничений.

Кредиты можно получить на любое направление бизнеса, в любом регионе страны, главное условие — это должна быть женщина-предприниматель с долей собственности бизнеса не менее 50 процентов.

Мы предлагаем кредиты на развитие женского предпринимательства от 16 процентов годовых в национальной валюте (эффективная процентная ставка от 17,27 процента), на срок до 5 лет. При этом, хочу особо отметить, что отсутствуют различного рода комиссии за выдачу кредита. В том числе за досрочное погашение в любой момент действия кредита.

— Скажите, а если у предпринимателя не хватает залога, как быть в этом случае?

— Банк достаточно гибко реагирует на залоговую составляющую. В первую очередь нам важно понимать — если клиент имеет стабильный бизнес и у него есть цели для дальнейшего развития, мы можем скомбинировать недостающую часть залога товаром в обороте, оборудованием, транспортом техникой и другое.

А если всех предоставленных залогов все равно не будет хватать для обеспечения кредита, то мы можем предложить нашим клиентам воспользоваться услугами Гарантийного фонда, который помогает получить финансовые ресурсы при недостатке залогового имущества. Иными словами, на недостающую сумму обеспечения, Гарантийный фонд предоставляет банку гарантию (поручительство) за клиента. Конечно, эта услуга платная и будет стоить для клиентов отдельных денежных средств согласно тарифам Гарантийного фонда. «Халык Банк Кыргызстан» при поддержке Гарантийного фонда профинансировал уже более 100 проектов, это еще раз говорит о нашей гибкости в принятии решений в части залогов.

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Более детальную информацию по банковским продуктам и услугам можно получить в отделениях ОАО «Халык Банк Кыргызстан» или по номеру телефона: 0312901121.