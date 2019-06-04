Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»

«Бакай Банк» предлагает своим клиентам новый вид услуги на отечественном банковском рынке — открытие обезличенных металлических счетов (ОМС). Это удобный способ вложить деньги в драгоценные металлы и заработать на росте их стоимости. «Бакай Банк» первым из всех банков получил соответствующую лицензию Нацбанка на право проведения операций по обезличенным металлическим счетам в 2017 году. Все подробности о новой услуге как о способе инвестирования в драгоценные металлы в безналичном виде рассказал сотрудник казначейства ОАО «Бакай Банк» Жетиген Жакыпов.
Что такое ОМСОМС — это обезличенный металлический счет. Это один из простых и удобных вариантов инвестиций в драгоценные металлы. Благодаря ОМС вы можете инвестировать свои денежные средства в три вида драгоценных металлов: золото, серебро и платину. Стоит отметить, что это счет, открываемый в граммах драгоценного металла, который будет отражать информацию о приобретенном драгоценном металле без сведений о пробе, номере слитка и производителе.
Преимущества ОМСПреимуществ у этого продукта несколько. К примеру, это диверсификация инвестиционного портфеля. Что это подразумевает?
Мы предлагаем своим клиентам еще один альтернативный способ сбережения — это вложение денежных средств в обезличенные металлические счета.
Также удобно отсутствие проблем и расходов для организации хранения и транспортировки драгметаллов. Когда у вас драгоценные металлы находятся на обезличенном металлическом счете, то не возникает таких проблем.
Следующее преимущество — доступность, потому что вложение в драгметаллы у нас начинается с 0,1 грамма для золота и платины, с 1 грамма для серебра. Еще одна выгода — это отсутствие налогов. Если клиент положил на счет определенную сумму в золоте и его цена со временем выросла, то он может нам его продать. А доход, полученный за счет разницы между покупкой и продажей, не облагается налогом.
Различия в стоимости между аффинированным мерным слитком и ОМСБанки работают с золотыми аффинированными слитками, эмитируемыми Национальным банком Кыргызской Республики, весом от 1 до 100 граммов. Если сравнить цены 1 грамма золота на ОМС и 1 грамма золотого слитка, то разница будет существенной. В данном случае слиток будет стоить намного дороже из-за заложенных высоких издержек при его изготовлении. В случае с драгметаллами на ОМС нет необходимости учитывать индивидуальные характеристики слитка, так как стоимость максимально приближена к мировым ценам на драгоценные металлы. Также одним из принципиальных преимуществ является отсутствие необходимости экспертизы драгметалла на ОМС, что освобождает клиентов от дополнительных затрат.
Как открыть обезличенный металлический счетКогда вы захотите прийти в «Бакай Банк» и открыть ОМС в золоте, вас проконсультируют наши специалисты, откроют счет и по курсу банка на момент обращения переведут ваши деньги в определенное количество граммов золота. Срок договора бессрочный, он заключается один раз и действует до момента расторжения одной из сторон.
Затем в любой день (через день, месяц, год и более), когда вы захотите или вас устроит цена на золото, вы сможете забрать свои деньги.
Как менялись цены на золото в последние годыЦена на золото за прошлый год сохранила свою стоимость в пределах $1 тысячи 312 за унцию. Если посмотреть с начала 2016-го по конец 2018-го, цена увеличилась на 22 процента. Также мы можем посмотреть стоимость в долгосрочном периоде с начала 2000-х годов, где она повысилась на 406 процентов. Кроме того, в ближайшем будущем появится новый продукт — карты «Элкарт», подвязанные к обезличенным металлическим счетам. Вы сможете открыть «Элкарт» в драгоценном металле — золоте, серебре или платине — на ваш выбор.
Принципиальное отличие от других платежных карт в том, что остатки по вашей карте отображаются в граммах драгоценного металла.
Клиенты нашего банка с помощью данных карт могут обналичиваться в банкоматах в национальной валюте, а также оплачивать через POS-терминалы товары и услуги.
С более подробной информацией по новой услуге можно ознакомиться на нашем сайте.
По вопросам открытия ОМС обращайтесь по номерам: 0312610061, с мобильного — 6111, WhatsApp — 0554006111.
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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.