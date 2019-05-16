«Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников

«Росинбанк» разработал социально ориентированный ипотечный продукт для работников бюджетных организаций — «Социальную ипотеку».

Данный вид кредита предназначен для сотрудников образовательной, медицинской и социальных сфер, представителей силовых ведомств и других граждан, работающих в бюджетных учреждениях Кыргызстана.

В рамках продукта «Социальная ипотека» банк предлагает особые условия жилищного кредитования: доступные процентные ставки от 6 процентов до 8 процентов годовых в сомах и длительный срок возврата кредита — до 15 лет.

Процентная ставка по социальной ипотеке зависит от суммы минимального первоначального взноса. Кроме работы в бюджетной организации, одним из главных требований для предоставления данного вида кредита является отсутствие собственного жилья у клиента и членов его семьи.

Оформляйте кредит в любом из филиалов банка и приобретайте недвижимость вместе с ОАО «Росинбанк»! Информацию об условиях и порядке предоставления ипотечного продукта для работников бюджетной сферы можно получить в филиалах банка, на сайте и в контакт-центре по телефону 0312554444.