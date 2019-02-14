E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из самых продвинутых в СНГ

Новые общегражданские паспорта Кыргызстана станут одними из наиболее технологически продвинутых на территории СНГ. Об этом журналистам сообщил советник генерального директора компании Garsu Pasaulis Витаутас Меляускас.

По его словам, новые паспорта встанут в один ряд с документами таких стран Евросоюза, как Норвегия, Швейцария, Германия, Дания. В документе будет порядка 40 элементов защиты разных уровней.

При печати бланков паспортов будут использоваться новейшие технологии, которые также позволяют максимально защитить документ от подделки.

«Требования, которые Госрегистрационная служба Кыргызстана предъявила для новых паспортов, достаточно серьезные. Элементы, которые будут использованы в них, например, в латвийских паспортах начали использоваться совсем недавно. Кроме того, обязательным условием была возможность интеграции паспортов с тем оборудованием, которое ГРС закупила для персонификации и выпуска паспортов», — подчеркнул Витаутас Меляускас.

В Garsu Pasaulis отмечают, что компания будет поставлять только чистые бланки загранпаспортов, а печатать на них фото, наносить персональные данные, бар-коды будет уже ГРС.

Печать паспортов будет выполнена двумя современными способами: лазерным гравированием и струйной печатью. Новшествами станут внедрение электронного чипа на задней стороне обложки нового паспорта и поликарбонатная страница с персональными данными владельца.

«На этой странице также появится небольшое прозрачное окошко. Это делается для лучшей защиты паспорта от подделки. В новом Е-паспорте будет 34 визовых страницы с возможностью увеличить их до 50 для граждан, совершающих частые деловые поездки за границу. При этом паспорт будет соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). А это позволит повысить уровень доверия к паспортам Кыргызстана в мире», — подчеркнул Витаутас Меляускас.