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Бизнес

SUPER.KG получил вторую серебряную кнопку от YouTube

Канал SUPER TV информационно-развлекательного портала SUPER.KG удостоился серебряной кнопки от мирового хостера YouTube. Серебряная кнопка присвоена SUPER TV за достижение числа подписчиков более 100 тысяч. Это уже второй знак отличия от YouTube у SUPER.KG. До этого серебряная кнопка вручена самому порталу SUPER.KG с более 470 000 подписчиков и более 1 миллионом уникальных посетителей.

Во время вручения очередной серебряной кнопки директор ABT Partners Genesis Анвар Давуров, официальный партнер YouTube в Кыргызстане, отметил, что надеется вручить и золотую кнопку, так как SUPER.KG в будущем может достичь аудиторию в 1 миллион подписчиков как производитель востребованного кыргызскоязычного контента.

Канал SUPER TV портала SUPER.KG создан меньше года назад и за столь короткое время набрал более 170 000 подписчиков и миллионы просмотров, освещая актуальные темы общества, политики, спорта и культуры.

За свой успех канал SUPER TV благодарит каждого подписчика и с уверенностью заявляет, что и в дальнейшем будет также продолжать делиться объективным, интересным и востребованным контентом.

Стоит также заметить, что, согласно последним проведенным медиаисследованиям консалтинговой компании «М-Вектор», SUPER.KG занял первое место среди информационных сайтов КР как портал с большой аудиторией.

Подпишитесь на каналы SUPER.KG и SUPER TV и смотрите первыми уникальные, эксклюзивные и интересные видеоматериалы Кыргызстана!
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