РПО РМТР комментирует жалобу жителей Сулюкты на отсутствие цифрового сигнала КР

Открытое акционерное общество «Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей, телевидения и радиовещания» (далее ОАО «РПО РМТР») приводит разъяснения по сообщению на сайте 24.kg «Год цифровизации. Жители Сулюкты вынуждены смотреть узбекские телеканалы» от 14.01.2019 года.

Цифровое телевизионное вещание первого социального пакета в селе Кош-Булак Баткенской области Лейлекского района осуществляется от цифрового телевизионного передатчика на 26 ТВК, установленного на радиорелейной станции «Сулюкта». Также часть села, находящаяся в радиотеневой зоне, обеспечивается от автоматического цифрового телевизионного ретранслятора (ЦАТР), установленного в Сулюкте (Баткенская область). Цифровое оборудование в указанных пунктах работает в штатном режиме, каких-либо отклонений от требуемых норм нет.

По видеообращению на сайте 24.kg Гульнары Намазбековой, проживающей по адресу: с. Кош-Булак, ул. А.Сыдыкова, 7/2, специалисты ОАО «РПО РМТР» выехали для проверки качества прохождения сигнала в доме у заявителя.

В ходе проверки установили, что качество цифрового телевизионного сигнала соответствует всем техническим показателям. Причиной отсутствия цифрового сигнала КР стал телевизор, не поддерживающий стандарт DVB-T2 MPEG-4, о чем свидетельствует сама Гульнара Намазбекова.

Специалисты ОАО «РПО РМТР» также провели разъяснительные работы с хозяевами соседних домов.

Необходимо отметить, что с 2008 года цифровое вещание по Баткенской области осуществлялось в стандарте DVB-T согласно пилотному проекту. В связи с реализацией и полным переходом по республике в рамках Государственной программы по переходу на цифровой формат стандарта DVB-T2 MPEG-4 в регионе 28 марта 2018-го цифровое вещание в стандарте DVB-T отключили. Провели все необходимые разъяснительные работы с населением.

Кроме ОАО «РПО РМТР», цифровым вещанием в Кыргызской Республике занимается ОсОО «Цифровые технологии». ОАО «РПО РМТР» не несет ответственность за качество прохождения цифрового сигнала ОсОО «Цифровые технологии».