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Бизнес

До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней

Любите футбол? Хотите поддержать сборную Кыргызстана на чемпионате Азии — 2019? Тогда торопитесь, до завершения акции по картам VISA и «Элкарт» осталось ВСЕГО 15 дней. Оплачивайте покупки и услуги картами «Элкарт» или VISA банка «Бай-Тушум» и станьте обладателем поездки в Объединенные Арабские Эмираты на чемпионат Азии по футболу — 2019! Обладатели путевки станут известны уже 20 декабря. Также станут известны 14 счастливчиков, которые получат полезные и нужные подарки — отличные смартфоны и пауэрбанки Xiaomi Mi.

В этом году банк «Бай-Тушум» выступает генеральным спонсором сборной Кыргызстана по футболу. Руководство банка придерживается мнения, что бизнес должен помогать развивать спорт в нашей стране.

Если у вас до сих пор нет карты, банк «Бай-Тушум» вам подарит VISA Electron, да еще с бесплатным годовым обслуживанием. Причем никаких дополнительных трат не будет.

Все, что нужно для участия, — постоянно использовать карту «Элкарт» или Visa при оплате покупок или услуг в любом магазине, супермаркете, автосалоне, на заправке и в любой другой торговой точке или салоне в Кыргызстане.

Это еще не все! Только до 15 декабря все клиенты банка получают уникальную возможность воспользоваться cash back (возврат денег) в размере 1 процента с каждой покупки.

Вы даже можете оплачивать коммунальные платежи или штрафы ДПС картой от банка «Бай-Тушум». И это все равно автоматически сделает вас участником акции! И вам сразу же произведут возврат 1 процента от суммы каждой транзакции.

Спешите, время акции ограничено!
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