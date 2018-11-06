Кыргызстанцы выбирают бизнес без вложений

По данным компании GlobalWebIndex, специализирующейся на профильных исследованиях, в среднем пользователи проводят в интернете около шести часов в сутки. Это касается и кыргызстанцев. При этом если два года назад люди заходили в Сеть, чтобы получить развлечения или знания, то сегодня ситуация поменялась. Пользователи уходят в бизнес. Они начинают вести свое дело, продвигают его, развивают и расширяют. Многие делают это с помощью сервиса Lalafo, где уже зарегистрировано более 1 тысячи компаний.

Раньше нужно было очень постараться, чтобы основать свой бизнес. Вообще, свое дело для многих на пространстве СНГ казалось чем-то недостижимым и далеким. Современные технологии двигают вперед не только нашу жизнь в бытовом смысле, они меняют наше мышление.

Lalafo появился как сервис, который помогает отдать, продать или обменять ненужные вещи, очистить пространство вокруг себя, освободить место для чего-то нового. Владелец сервиса сам не раз признавался, что его очень беспокоит именно вопрос избавления от лишних вещей как психологический шаг к более счастливой жизни.

Кыргызстанцы восприняли появление этого сервиса на ура.

Сегодня сервисом пользуется каждый пятый житель страны.

Люди обмениваются, продают и отдают вещи с огромной скоростью. Показатели зарегистрированных пользователей и сделок растут с каждым днем. В день сервис посещают более 180 тысяч пользователей. Они совершают в среднем пять сделок в минуту и около 7 тысяч сделок в день.

Через определенное время в сервис стал приходить бизнес. Какие-то компании и бизнесмены регистрировались в Lalafo, кто-то из пользователей организовывал бизнес уже внутри сервиса, придя изначально как простой пользователь, желающий очистить балкон от ненужных вещей.

Количество PRO-аккаунтов, которые регистрируются ежедневно, выросло по сравнению с прошлым годом в пять раз.

Изначальное предназначение сервиса — избавление от ненужных вещей — трансформировалось в удобный инструмент продажи не только товаров, но и услуг. И этим успешно пользуются начинающие бизнесмены. Благо, что сам сервис внедряет все больше инструментов, чтобы им помочь.

Кыргызстанцы привыкли, что для создания бизнеса нам нужен большой первоначальный капитал. Но пользователи Lalafo доказали, что это не так. Можно развить бизнес без особых вложений.

Мамочка в декрете становится успешной бизнесвумен, а начинающий администратор — хозяйкой салона. Есть уже десятки примеров и историй пользователей Lalafo, которым удалось построить и расширить свой бизнес благодаря сервису.

Пользователи рассказывают, что число клиентов с подключением PRO-аккаунта вырастает в восемь-десять раз. Это позволяет людям наращивать обороты и увеличивать штат.

Создать свой бизнес с нуля — занятие непростое. Но это не так страшно, как может показаться. Достаточно просто приложить немного усилий, и все точно получится, доказывают своим примером пользователи.

Продвижение на Lalafo может стать не просто точкой роста бизнеса, но и импульсом к его развитию.

По данным eRetailForum — 2018, последние семь лет количество сделок в интернете растет с каждым часом. Однако вот что удивительно: средний чек, наоборот, снижается. Можно расценивать это как более тщательный выбор товаров каждого покупателя конкретно под себя. А еще это косвенно указывает на развитие малого бизнеса. Стало больше мелких бизнесменов, которые находятся только на старте своей карьеры.

Кыргызстанцы не отстают от всего мира, используя простоту и легкость интернет-торговли. К счастью, у Lalafo на данный момент есть огромный набор инструментов, который придуман и внедрен в помощь начинающим бизнесменам.

Над улучшением сервиса ежедневно трудится огромная команда, внедряя все новые полезные функции. С Lalafo бизнес становится простым.

Уже сейчас на подмогу пользователям спешат автозаполнение объявления и возможность поднимать свой товар в выдаче сервиса. В будущем планируется введение оценки той или иной вещи самим сервисом. То есть вы сможете не просто узнать, сколько такой же товар стоит на Lalafo, но и получить совет по его продаже, обмену или благотворительной передаче в какие-то организации. Звучит как описание прекрасного будущего, однако оно ближе, чем мы думаем.

Lalafo используют около 1,5 миллиона пользователей, и клиентский опыт помогает разработчикам создавать алгоритмы, которые упрощают поиск и сбыт вещей.

Сервис развивается и становится удобным местом для решения не только вопросов избавления от лишних и ненужных вещей, но и для удачной торговли с минимальными вложениями.

В 2018 году успешными остаются только те проекты, которые не просто решают свои задачи, а знают и решают проблему пользователя, его «боль». В эпоху потребления такой «болью» становятся обилие ненужных, неподошедших и неиспользуемых вещей и желание не зависеть от работодателя, стать самостоятельным бизнесменом. И тут Lalafo приходит на помощь: то, что не нужно вам, может стать необходимо другому. А еще это может стать вашим делом. Стоит только попробовать, ведь рисков проиграть нет.