Заявление ООО «НУР Телеком» относительно приобретения радиочастот

В связи с заявлением ряда депутатов Жогорку Кенеша о якобы незаконности получения ООО «НУР Телеком» лицензии на использование радиочастот, опубликованным информационными ресурсами АКИpress, «Тазабек» и другими СМИ, ООО «НУР Телеком» сообщает следующее.

Информация, озвученная Айнуру Алтыбаевой на пленарном заседании Жогорку Кенеша 18 октября 2018 года, Марленом Маматалиевым на заседании комитета ЖК 23 октября 2018 года, Эльвирой Сурабалдиевой 29 октября 2018 года и опубликованная в ряде СМИ, не соответствует действительности и не подтверждена фактами. ООО «НУР Телеком» считает, что эта информация вводит общественность в заблуждение и наносит ущерб деловой репутации компании.

ООО «НУР Телеком» официально заявляет, что абсолютно все частоты и права на их использование компания получила, следуя установленным регламентам и процедурам, в строгом соответствии с требованиями законодательства, действующего на момент приобретения каждого частотного ресурса.

ООО «НУР Телеком» (мобильный оператор «О!») является добросовестным инвестором и налогоплательщиком, всегда строго и неукоснительно соблюдающим все положения законодательства, иллюстрирует положительный опыт привлечения иностранных инвестиций в КР. На сегодня компания является одним из ведущих операторов сотовой связи Кыргызской Республики, входит в десятку крупнейших налогоплательщиков страны. Так, за период коммерческой деятельности компании, начиная с 2009 года, уже инвестировано более $136 миллионов в реальный сектор экономики страны, при этом темпы инвестиционной деятельности постоянно увеличиваются, достигнув в 2017-м почти $20 миллионов за год.

В рамках недавнего выступления с посланием перед Жогорку Кенешем президент Сооронбай Жээнбеков четко обозначил ситуацию в сфере предпринимательства в стране: «Не в полной мере обеспечены два института, составляющие основу рыночной экономики — защита собственности и соблюдение условий контракта», — и поставил задачу: «Остается актуальной работа по улучшению общего инвестиционного климата... Самое главное для инвестора — честность органов власти и справедливость судебной системы… Надо прекратить безосновательные вмешательства проверяющих органов в дела бизнеса».

К сожалению, то, что мы наблюдаем в реальной действительности, подтверждает слова президента Сооронбая Жээнбекова. Многое еще предстоит сделать, чтобы представители государства на всех уровнях подходили к диалогу с бизнесом и поощрению инвестиций в экономику с подходом, основанным на равноправии и взаимном уважении.

Мы в компании открыты для любых вопросов, понимаем возможные различия в точках зрения и подходах, но призываем воздерживаться от скоропалительных выводов и решений, всегда давать возможность другой стороне дать разъяснения, а не начинать с призывов к правоохранительным органам принять меры.

При соблюдении нормальной процедуры вопрос должен быть сначала изучен соответствующими органами правительства и в случае необходимости и наличия веских к тому оснований по закону передан правоохранительным органам. Тем более неожиданны выступления в данном ключе, возможно, в результате недостоверной или неполной информации от депутатов, известных своей поддержкой открытой и конкурентной экономики, развития и улучшения инвестиционного климата.

Дополнительно, комментарии со стороны компании по сути поднятых вопросов по частотам

Компания использует несколько лицензий на право использования радиочастот в диапазонах 800, 900, 1 800 и 2 100 мегагерц. Все они получены в разное время и на основе разных положений законодательства, которое в этой области менялось последние несколько лет. Часть частот получена в рамках процедур в соответствии с Законом «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» с уплатой госпошлины 1 000 сомов (которые действовали до 12.08.2017 года).

Выделение частот в указанный период производилось на законных и равных основаниях с другими операторами связи и участниками рынка КР. Например, в рамках поднятых вопросов по лицензии ООО «НУР Телеком» в диапазоне частот 900 мегагерц (880-885/925-930 мегагерц), полученной 27.12.2016 года, необходимо подчеркнуть, что все операторы связи КР, включая двух других крупных мобильных операторов — ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MegaCom) и ОсОО Sky Mobile (ТМ Beeline), — ранее также получили права на использование радиочастот этого диапазона, частот 900 мегагерц для построения сетей 2G/3G без проведения аукционов/конкурсов по той же самой установленной и действующей на тот момент процедуре с уплатой госпошлины 1 000 сомов, что и ООО «НУР Телеком». При этом нужно учитывать, что предоставленный государством ресурс является далеко не бесплатным и крупные мобильные операторы оплачивают миллионные ежеквартальные платежи в бюджет в качестве платы за использование радиочастотного диапазона 900 мегагерц в зависимости от количества выданных частотных присвоений на базовые станции.

Дальнейшая история внесения изменений в процедуры выделения частот выглядит следующим образом.

В 2015 году правительство в рамках подготовки к распределению нового радиочастотного диапазона 800 мегагерц, освобожденного для построения сетей нового поколения 4G/LTE, опираясь на мировой опыт в других странах по успешному проведению аукционов по этому стратегическому диапазону для развития сетей нового поколения, принимает решение о проведении пилотного аукциона по распределению указанного конкретного диапазона частот в полосе LTE 800 мегагерц (постановления правительства КР от 27.08.2015 года № 608). Данное постановление не изменяло существующие процедуры по выдаче лицензий на право пользования радиочастотным спектром (сохранялась процедура выдачи лицензии с уплатой госпошлины в 1 000 сомов), но в рамках пилотного аукциона дополнительно индивидуально на указанный диапазон частот была установлена стоимость по аукциону на право заключения договоров аренды по частотам диапазона 800 мегагерц. Решение было однократным и ограниченным по применению только к указанному пилотному аукциону и строго по указанным в постановлении полосам частотам 800 мегагерц.

ООО «НУР Телеком» принимало участие в данном пилотном аукционе на право заключения договоров аренды по частотам диапазона 800 мегагерц (LTE) и на равных основаниях с другими операторами связи выплатило как 1 000 сомов госпошлины, так и отдельным платежом в бюджет полный объем своей части стоимости 1,5 миллиарда сомов по итогам аукциона на основании постановления правительства КР от 27.08.2015 года № 608. Данное постановление за № 608 относилось только к этому аукциону и не содержало никаких новых норм по отношению к другим частотам, не распространялось на частоты в диапазоне частот 900 мегагерц, равно как и на любые другие частотные диапазоны.

Законодательно проведение аукционов/конкурсов при выдаче лицензий на право использования радиочастот в КР было закреплено и вступило в силу 12 августа 2017-го, то есть спустя почти год после выделения обсуждаемой лицензии ООО «НУР Телеком» в диапазоне 900 мегагерц. Очевидно, вступивший в силу в августе 2017 года нормативно-правовой акт, регулирующий процедуру аукционов, никоим образом не может иметь обратной силы действия на все выделенные ранее частотные лицензии различным операторам связи, в том числе и для ООО «НУР Телеком».

Депутаты затронули в своих выступлениях также вопрос частот, полученных для использования ООО «НУР Телеком» в 2017 году. В начале 2017-го ООО «НУР Телеком» в процессе процедуры банкротства приобрело компанию ОсОО «Семь Мобайл», созданную на базе активов ОсОО «Ак-Тел» (ТМ Fonex), и вместе с ней права на принадлежавшие ей частоты. В рамках сделки ООО «НУР Телеком» удовлетворило претензии кредиторов обанкротившегося ОсОО «Ак-Тел» более чем на 150 миллионов сомов, а также погасил задолженность перед ГАС на сумму более 50 миллионов сомов. Указанная сделка по покупке актива и процессы по данной сделке также происходили согласно ранее упомянутому изменению в законодательстве по радиочастотам. Дополнительно сообщаем, что законность сделки по приобретению ОсОО «Семь Мобайл» (созданной на базе активов ОсОО «АкТел» — банкрот Fonex) была проверена судебными органами всех уровней судебной системы КР с вынесением окончательных актов в Верховном суде, вступивших в законную силу и подтвердивших соблюдение всех установленных процедур и норм законодательства.

Таким образом, даже в рамках простого анализа очевидно, что никаких нарушений законодательства в поднятых депутатами вопросах выделения ООО «НУР Телеком» радиочастотного ресурса не имело места ни со стороны компании, ни со стороны соответствующих государственных органов.

Компания ООО «НУР Телеком» надеется, что все имеющиеся вопросы будут обсуждены и разрешены в спокойной и деловой атмосфере, ведь речь идет о стабильной работе услуг, задевающих интересы миллионов пользователей. Развитие успешной рыночной экономики возможно только при наличии высокой правовой культуры.