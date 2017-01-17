Спустя два месяца после открытия в Бишкеке ремонтируют бассейн «Дельфин»

Подрядчик ОсОО «Комстрой компани» за свой счет устраняет замечания, возникшие при эксплуатации бассейна «Дельфин», акт выполненных работ еще не принят. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.

«В настоящее время уже установлены полки для мыломоющих принадлежностей, лейки и смесители отремонтированы, там, где есть необходимость, заменены на новые. Дополнительно установлены вешалки в женской душевой и раздевалках. В ближайшие дни компания также исправит уровень наклона в душевых кабинах, чтобы вся вода уходила, а не скапливалась», - говорится в сообщении.

Что касается ключей от шкафов в раздевалках, то у вахтеров бассейна всегда имеются запасные, но иногда бывает так, что недобросовестные постояльцы бассейна уносят их с собой, добавили в мэрии.

В СМИ также появилась информация о том, что вода в бассейне не соответствует норме. «По стандартам температура воды должна быть 25-29 градусов, если же температура воды будет выше указанной нормы, это тяжело переносится спортсменами, которые занимаются около двух часов подряд без передышки. В связи с этим у них может подняться давление и появиться недомогание», - поясняют в муниципалитете.

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Администрация Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» и мэрия города Бишкека убедительно просят горожан и гостей столицы, посещающих бассейн, бережно относиться к муниципальному имуществу – не ломать вешалки, смесители и вовремя сдавать ключи от шкафов вахтерам бассейна.

Отметим, что открыли «Дельфин» в начале ноября 2016 года. На ремонт его закрыли в 2011 году.