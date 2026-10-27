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Во время операции «Нелегал-2026» в Москве прошли массовые задержания мигрантов

09:51, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Во время операции «Нелегал-2026» в Москве прошли массовые задержания мигрантов. Сотрудники полиции в ходе рейдов по выявлению фактов нелегальной миграции на северо-западе столицы выявили 950 нарушителей, из них 130 — работодатели, незаконно привлекающие иностранную рабочую силу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

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«В рамках Всероссийской операции «Нелегал-2026» правоохранители провели проверку различных объектов инфраструктуры округа. В ходе рейдов полицейские проверили иностранных граждан на предмет подлинности имеющихся у них документов, законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории РФ. Всего выявлено порядка 950 нарушителей, из них 130 — работодатели, незаконно привлекающие иностранную рабочую силу», — говорится в сообщении.

В ГУ МВД отметили, что задержанных иностранцев доставили в территориальные отделы полиции для проверки по учетам МВД России и привлечения виновных к административной ответственности.

«Выявлены факты незаконной постановки на учет иностранных граждан, осуществления незаконной трудовой деятельности иностранцами, нарушений режима пребывания в стране, предоставления ложных сведений миграционного учета. По данным фактам в отношении иностранных граждан составлены административные протоколы», — пояснили в ведомстве.

В отношении работодателей также составлены административные протоколы за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.

Кроме того, выявлены восемь мигрантов, не выполнивших ранее вынесенные решения о выдворении за пределы страны. Их депортируют принудительно.

За преступления в сфере миграции возбуждено 22 уголовных дела. Из них шесть — за организацию незаконной миграции, шесть — за фиктивную постановку на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в РФ, десять — по статье 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) УК РФ. Также возбуждено 14 уголовных дел по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.

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